De nouvelles fonctionnalités et détails d’iOS 17 sont exposés

Lors de la WWDC en juin, Apple annoncera officiellement les systèmes iOS et iPad OS 17. Apple est très dédié avec tout ce sur quoi il travaille. La société ne fait presque pas de teasers officiels avant le lancement. Cependant, peu importe à quel point Apple conserve ses informations à toute épreuve, ils trouvent des moyens de toucher le domaine public. Pour cette raison, il y a eu plusieurs fuites et rumeurs concernant la prochaine série d’iPhone 15 ainsi que l’iOS 17. Selon un rapport récent, plus de détails sur le système iOS 17 sont désormais publics. Le rapport affirme que le nouveau système s’accompagnera de changements majeurs dans le centre de contrôle. De plus, l’île dynamique prendra en charge des interactions plus riches (les paramètres de l’écran toujours allumé seront meilleurs). De plus, Apple apportera de nouveaux changements à l’expérience de recherche du système.

Ce n’est pas tout, la société améliorera également l’API CarKey, ARkit et l’application caméra du nouveau système. D’autres fonctionnalités du système seront également améliorées pour en faciliter l’utilisation. Selon les rapports les plus récents, Apple pourrait accélérer le remplacement des utilisateurs plus âgés car iOS 17 ne prend pas en charge les appareils dotés de 3 Go de RAM. De plus, le nouveau système peut ne pas fonctionner sur les appareils dotés de puces A9 et A10. Du point de vue d’Apple, la possibilité de mettre à niveau des appareils plus anciens vers iOS 17 dépend principalement de la vitesse, de l’efficacité et de la stabilité. Tous les iPhones dotés d’une puce A11 ou supérieure pouvant exécuter iOS 16 peuvent passer au nouveau système.

Appareils compatibles iOS 17

Apple iOS 17 supprimera cette fois la prise en charge de certains iPhones populaires. L’iPhone 8 et l’iPhone X ne prendront pas en charge le nouveau système. D’après les tendances récentes, les appareils qui prendront en charge iOS 17 sont les suivants

iPhone SE (2e génération ou version ultérieure)

iPhone XR

iPhoneXs Max

iPhone Xs

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

