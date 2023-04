La table d’harmonie Farrago 2 pour Mac arrive avec 50 nouvelles fonctionnalités, y compris les raccourcis et l’intégration de Stream Deck

Rogue Amoeba publie une mise à jour majeure de Farrago, la grande application de table d’harmonie pour Mac. Farrago 2.0 comprend 50 nouvelles fonctionnalités allant de l’art emoji amusant à l’interactivité Stream Deck bien conçue.

Faraggo a fait ses débuts sur Mac en janvier 2018, et Paul Kafasis de Rogue Amoeba dit que la grande mise à jour d’aujourd’hui est en préparation depuis plus de deux ans. Faraggo vous permet de stocker et de lire facilement des clips audio à la demande pour des choses comme le podcasting, la production théâtrale et d’autres tâches audio créatives.

La lecture audio dans la version 2.0 est affinée avec une nouvelle façon de prévisualiser et de tester les clips à l’aide d’une sortie audio secondaire et de meilleurs contrôles de fondu. Ceux-ci font partie d’un nouvel éditeur intégré qui vous permet également de couper et de recadrer l’audio sans quitter l’application.

Trouver des sources audio est également plus facile maintenant. Farrago peut désormais lire ces boucles d’échantillons sonores fournies avec Garage et Logic Pro. Si ces applications ne sont pas installées, Farrago a l’intégration de Freesound, vous permettant de rechercher des clips à utiliser depuis l’application.

Plus important encore, vous pouvez désormais ajouter des caractères emoji aux vignettes de clips audio pour une identification plus facile. Attribuer des sons à chaque personnage emoji semble être sa propre application, honnêtement.

D’autres grandes fonctionnalités permettent d’automatiser et de contrôler votre table d’harmonie personnelle.

« Farrago fournit désormais une multitude d’intégrations dans l’application Shortcuts (disponible sur MacOS 12 et versions ultérieures) », déclare Rogue Ameoba. « Automatisez votre utilisation de Farrago, y compris le réglage des volumes, le fondu entre les sons et le contrôle de la lecture. Vous pouvez également déclencher n’importe quel raccourci que vous avez créé, directement depuis Farrago. Déclenchez un raccourci lorsqu’une tuile est lue ou s’arrête, lorsqu’un ensemble est sélectionné ou même au lancement de l’application. »

Et pour les utilisateurs de Stream Deck, Rogue Ameoba « des commandes dynamiques méticuleusement conçues qui visualisent la lecture du son et les illustrations sur les tuiles et vous permettent de changer sans effort de jeu et d’ajuster d’autres commandes ».

Farrago 2 pour Mac coûte 49 $ pour les nouveaux clients. Les clients Farrago 1 peuvent effectuer une mise à niveau à un tarif réduit de 25 $. Les clients qui ont acheté Farrago 1 cette année peuvent effectuer une mise à niveau sans frais supplémentaires. En savoir plus sur Farrago 2 sur rogueamoeba.com (ou macaudio.com).

