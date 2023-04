Abonnez-vous à Ubisoft + et jouez sur Xbox – c’est l’expérience de jeu ultime

Le service d’abonnement premium d’Ubisoft a enfin fait son chemin vers les systèmes Xbox après sa première sortie il y a plus d’un an. De gros frappeurs comme Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla et Immortals Fenyx Rising sont tous présents dans la vaste collection Ubisoft+ à laquelle les joueurs ont un accès instantané. Selon Ubisoft, les clients auront un accès immédiat aux nouveaux titres. À l’heure actuelle, il y a plus de 60 jeux dans sa collection. Cliquez ici pour voir la liste complète.

Les propriétaires de Xbox peuvent désormais accéder au niveau supérieur d’Ubisoft+, connu sous le nom d’Ubisoft+ Multi Access, qui comporte plusieurs niveaux. Après vous être abonné, vous pouvez jouer sur n’importe quelle plate-forme prise en charge. Les utilisateurs peuvent basculer entre la Xbox et le PC sans perdre leur statut enregistré. Le service est également ouvert pour Amazon Luna, mais il n’est plus disponible pour les consoles PlayStation. Vous pouvez vous abonner à Classics, une version simplifiée du programme si vous possédez une console Sony.

Chris Early, vice-président senior des partenariats stratégiques et du développement commercial d’Ubisoft, a déclaré

« Le partenariat avec Xbox pour lancer Ubisoft+ Multi Access sur les consoles Xbox améliore notre offre d’abonnement pour offrir plus de valeur et de choix à nos joueurs… Les joueurs sur console Xbox ont désormais accès à nos mondes via la vaste bibliothèque de jeux d’Ubisoft. »

Ubisoft+ propose bien plus que des jeux de base

La version de base des jeux n’est pas la seule chose que le Multi Access fournit. Vous avez accès à tous les DLC et autres avantages du jeu. Si vous aimez ce genre de choses, vous bénéficiez également de 10 % de réduction sur tous les achats en jeu. Bien que le service ne soit pas encore accessible partout, il est actuellement disponible dans près de 100 pays, dont les États-Unis. Le plan a des frais mensuels de 18 $ et se renouvelle automatiquement, sauf si vous annulez. Pour vous inscrire à la plateforme Ubisoft Multi Access, cliquez ici. Comme il s’agit d’un nouveau concept, vous pouvez avoir des questions, cliquez sur cette FAQ de Xbox pour obtenir des réponses.

