La génération Y passe plus de temps à jouer que tout autre groupe d’âge

En bref : selon le rapport Inside Gaming 2023 de Fandom, l’engagement envers les jeux vidéo a augmenté dans tous les principaux groupes démographiques, plates-formes et genres au cours des cinq dernières années. L’enquête a par ailleurs noté que les milléniaux passent plus de temps à jouer par semaine que les groupes d’âge plus jeunes.

Deux millenials sur cinq interrogés ont déclaré passer 22 heures ou plus à jouer par semaine, contre seulement 29 % des préadolescents. La génération Y a également tendance à privilégier le PC par rapport aux autres plates-formes de jeu comme les consoles, tandis que les jeunes générations gravitent davantage vers les jeux mobiles, probablement en raison du coût d’entrée associé.

L’intérêt pour un titre particulier se manifeste également parmi les groupes d’âge, comme on peut s’y attendre. Les jeunes joueurs déclarent être plus influencés par les streamers et le battage médiatique que leurs homologues plus âgés. La génération Y, quant à elle, a tendance à acheter des jeux qui offrent un bon développement de personnage et des scénarios solides.

Pourquoi jouer à des jeux ? Selon les jeunes joueurs, ils aiment le frisson de la poursuite des réalisations et considèrent les jeux comme un moyen de passer le temps. Les publics plus âgés apprécient les aspects de stimulation intellectuelle et d’exploration que certains titres apportent à la table.

Le jeu est également devenu un moyen pour les parents de créer des liens avec leurs enfants. Parmi les personnes interrogées, 56 % des parents ont déclaré que le jeu est une activité amusante à faire ensemble et 41 % ont exprimé leur intérêt à transmettre leur fandom à leur progéniture. Un tiers des parents ont déclaré qu’ils pensaient que le co-jeu aidait à établir des compétences de travail d’équipe et de collaboration, un sur quatre a déclaré qu’il favorisait les compétences en leadership, et 26 % pensent que le co-jeu enseigne des leçons de vie importantes.

Avez-vous joué à des jeux avec vos parents, ou jouez-vous à des jeux avec vos enfants maintenant ? Je me souviens que ma mère prenait occasionnellement une manette NES pour quelques courses dans Super Mario Bros. et établissait des scores décents dans Tetris sur Game Boy, mais cela n’a jamais vraiment été une chose de co-jeu. Les jeux vidéo pour moi, du moins à l’époque, étaient en grande partie pour nous amuser, moi et mes amis.

