10 meilleurs jeux de tir pour Meta Oculus Quest 2 à jouer dès maintenant

Les jeux vidéo seront toujours un excellent moyen de passer du temps libre avec vos amis. Une façon encore plus amusante de profiter de vos jeux devra être les jeux VR. Il existe de nombreux jeux de réalité virtuelle et il peut parfois être difficile de voir avec quels stylos sont les meilleurs pour jouer. En ce qui concerne les jeux de tir en réalité virtuelle, l’Oculus Quest 2 est l’une des meilleures plateformes pour vivre le frisson de tirer et de se battre dans un monde virtuel.

Si vous êtes un fan de jeux de tir à la première personne, vous trouverez de nombreuses options parmi lesquelles choisir sur la boutique Oculus. Donc, pour vous faire gagner du temps, nous avons rassemblé une liste des meilleurs jeux de tir dont vous pouvez profiter en VR en utilisant le casque Meta Quest 2 VR.

Meilleurs jeux de tir pour Meta Quest 2

Jetons un coup d’œil à un bon nombre de jeux de tir payants ou gratuits pour le casque Meta Quest 2 VR.

Gambit!

Gambit! Est un jeu de tir coopératif intéressant pour 4 personnes qui a une tonne d’armes à feu ainsi que des pièces jointes que vous pouvez utiliser au mieux. L’intrigue du jeu est que le monde touche à sa fin. Puisqu’il touche à sa fin, vous êtes chargé de faire un certain nombre de choses comme voler un train et créer autant de ravages que possible. Cela inclut également d’être une menace dans les rues. Vous et un groupe d’amis devez agir rapidement et devenir chaotiques. Alors que tout le monde essaie de devenir riche, votre objectif est d’éliminer vos adversaires afin que les seules personnes qui restent riches soient vous et vos amis.

Date de sortie : 6 avril 2023

Taille : 4,0 Go

Prix ​​: 19,99 $

Télécharger: Magasin Meta Quest

Rappel de robot : débranché

Voici un jeu VR dans lequel vous incarnez un robot qui s’apprête à abattre d’autres robots dans l’univers. Vous êtes équipé d’armes à feu et vous pouvez facilement tirer et détruire des robots. En plus de tirer sur les robots, vous pouvez facilement vous téléporter sur la carte pour surprendre vos ennemis. Le jeu vous permet également d’attraper vos ennemis et de les lancer sur la carte. Le jeu propose également un bon nombre de mods qui peuvent vous aider à améliorer considérablement vos armes. Il s’agit d’un jeu de tir à la première personne amusant et génial à jouer sur le Meta Quest 2 VR.

Date de sortie : 21 mai 2019

Taille : 3,7 Go

Prix ​​: 20,99 $

Télécharger: Magasin Meta Quest

Blaston

Voulez-vous avoir un jeu de tir VR amusant qui soit plus coloré et un jeu qui se déroule dans un univers amusant de style néon ? Vous devez jouer à Blaston. Il s’agit d’un jeu de tir gratuit qui dispose d’un bon nombre d’armes à feu à utiliser et de skins que vous pouvez appliquer facilement. Toutes vos armes peuvent utiliser environ 24 types d’accessoires. Une bonne raison pour laquelle vous devez jouer à Blaston est simplement à cause de l’effet de ralenti cool que le jeu a lorsque vous vous faites tirer dessus. Cela peut être ennuyeux mais en même temps amusant. Le jeu a également une bonne quantité de contenu avec des mises à jour saisonnières de temps en temps.

Date de sortie : 8 octobre 2020

Taille : 744 Mo

Prix ​​: Gratuit

Télécharger: Magasin Meta Quest

Hyper tiret

Hyper Dash est un jeu de tir rapide qui vous permet de jouer non seulement avec vos amis sur VR mais aussi avec vos amis qui ont le jeu sur Steam pour PC. Hyper Dash vous permet de jouer dans une équipe 3 par 3 où vous éliminez d’autres membres avec le nombre limité d’armes disponibles dans le jeu lui-même. Le jeu prend en charge les serveurs privés et dispose également d’un chat vocal dans le jeu, ce qui rend le jeu encore plus amusant avec vos amis. En termes de modes de jeu, vous pouvez choisir parmi Payload, Domination, Control Point, Deathmatch, Capture The Flag et Eliminator ainsi qu’un mode hors ligne pour vous entraîner avec les bots.

Date de sortie : 25 février 2021

Taille : 2,3 Go

Prix ​​: Gratuit

Télécharger: Magasin Meta Quest

Espère 2

Vous voulez jouer à des jeux de tir furtifs en VR ? Espire 2 est votre jeu. Le jeu vous permet de commencer en équipe d’un seul homme où vous devrez sortir l’OPHIS et jouer en avant dans les deux modes de campagne qui vous sont proposés. Vous pouvez contrôler un bon nombre de robots Espire et leur faire faire tout ce que vous commandez. Le jeu dispose de plusieurs gadgets et armes qui peuvent être utilisés en votre faveur. La meilleure partie d’Espire est que vous pouvez interagir avec votre ennemi en utilisant votre voix. Si vous aimez rendre les choses encore plus amusantes, vous pouvez essayer de jouer sur des serveurs publics avec d’autres personnes ou simplement faire équipe avec vos amis pour concourir.

Date de sortie : 17 novembre 2022

Taille : 7,8 Go

Prix ​​: 29,99 $

Télécharger: Magasin Meta Quest

Tireur d’élite Elite VR

Sniper Elite est un jeu très populaire qui existe depuis longtemps et sur un bon nombre de plateformes au fil des ans. Maintenant que vous avez le jeu emblématique en VR, rendez ce jeu encore meilleur. Le jeu se déroule en 1943 dans le sud de l’Italie où vous trouvez les forces ennemies qui ont capturé votre patrie. En tant que tireur d’élite professionnel, votre objectif est d’abattre les ennemis en construisant votre propre tireur d’élite et en éliminant les ennemis furtifs un par un. Vous devez attirer les ennemis dans votre zone afin de pouvoir les éliminer rapidement. Le jeu contient des armes précises et authentiques de la Seconde Guerre mondiale. Outre les tireurs d’élite, vous pouvez utiliser de nombreux fusils, pistolets, fusils de chasse et même des explosifs pour éliminer vos ennemis.

Date de sortie : 8 juillet 2021

Taille : 4,1 Go

Prix ​​: 29,99 $

Télécharger: Magasin Meta Quest

Horizon de la mort : rechargé

Dans Death Horizon: Reloaded, vous commencez dans un laboratoire de recherche scientifique où vous entrez en contact avec des humains devenus zombies qui ont été infectés par le virus T12. Le virus se propageant dans le monde aussi rapidement qu’il le peut, c’est à vous de trouver la cause profonde, d’éliminer les ennemis et d’empêcher le virus d’infecter d’autres personnes. Cependant, il y aura toujours des zombies qui viendront vous attaquer à tout moment. Il est donc toujours préférable de vous protéger avec des armes à feu, de leur lancer des explosifs et de grimper dans des endroits pour vous mettre à l’abri. Comme il s’agit d’un jeu VR, vous pourrez profiter de l’expérience et également observer les effets sanguins réalistes lorsque vous tuez des zombies.

Date de sortie : 26 septembre 2019

Taille : 1,7 Go

Prix ​​: 19,99 $

Télécharger: Magasin Meta Quest

Résister

Resist est un jeu de tir en monde ouvert dans lequel vous êtes chargé de découvrir les secrets de la ville de Concord. Le jeu a un caping principal où vous devez suivre et assister Sam Finch qui tente de se libérer des griffes de la ville. Il existe de nombreuses quêtes secondaires à découvrir. Vous pouvez facilement passer et vous accrocher à divers gratte-ciel qui se sont répandus dans la ville. Vous pouvez effectuer des tâches telles que résoudre des énigmes, pirater des panneaux d’affichage et relever de nombreux défis pour améliorer et améliorer votre personnage. Le jeu a des classements en ligne, ce qui indique que vous devrez rivaliser avec d’autres personnes pour être dans les premières places.

Date de sortie : 11 novembre 2021

Taille : 1,9 Go

Prix ​​: 19,99 $

Télécharger: Magasin Meta Quest

Drop Dead : édition Dual Strike

Drop Dead est un jeu de tir à la première personne qui implique de nombreux zombies. Comme vous êtes le dernier agent en vie, votre objectif est d’empêcher un certain médecin de créer des zombies et de faire des ravages sur la terre. Bien que vous ayez des armes pour éliminer vos zombies avec votre coéquipier, le jeu propose également un bon nombre d’autres armes qui peuvent être utilisées pour couper les membres des zombies et même dévier tous les types de boue qui continuent de tomber partout. Le jeu a même une batte de baseball qui peut être utilisée pour assommer les zombies à froid. Vous pouvez également faire équipe avec d’autres personnes pour partir à l’aventure avec vos amis.

Date de sortie : 21 mai 2019

Taille : 2,8 Go

Prix ​​: 14,99 $

Télécharger: Magasin Meta Quest

Dans le rayon

Into The Radius est un jeu qui consiste à apprendre à survivre. Vous êtes laissé de côté et coupé du monde. Vous n’avez que vos armes et votre volonté de survivre. Éliminez autant d’ennemis que possible et collectez divers artefacts autour de vous tout en vous dirigeant en toute sécurité vers le centre principal de Radius. Il y a beaucoup de dangers dans la nature, il est donc préférable d’être toujours à l’affût et de s’assurer de ne pas être attaqué par surprise. Vous pouvez également choisir parmi un bon nombre d’armes telles que des fusils, des fusils de chasse et des pistolets de différents types. Vous ne gagnez que si vous êtes capable de tout survivre.

Date de sortie : 8 septembre 2022

Taille : 4,3 Go

Prix ​​: 29,99 $

Télécharger: Magasin Meta Quest

Conclusion

Ceci conclut la liste des meilleurs jeux de tir auxquels vous pouvez jouer sur votre casque Meta Quest 2 VR. Beaucoup de ces jeux sont amusants à jouer, surtout lorsque vous avez des amis avec qui jouer. Après tout, les jeux de tir ont l’aspect difficile d’abattre tous vos ennemis avec une arme spécifique et de survivre à tout prix jusqu’à la fin.

Si vous avez des jeux de tir intéressants que vous aimeriez voir sur cette liste pour Meta Quest 2, n’hésitez pas à commenter ci-dessous.

