Téléchargez et installez Android 14 GSI sur n’importe quel téléphone Android

Google a finalement publié la première version bêta d’Android 14 après avoir testé deux versions d’aperçu pour les développeurs. Les utilisateurs de Pixel 4a et de nouveaux Pixel peuvent facilement rejoindre le programme bêta pour tester Android 14 à un stade précoce. Mais les utilisateurs non-Pixel ne peuvent pas postuler pour la version bêta.

Si vous n’êtes pas un utilisateur de Pixel, il y a de bonnes nouvelles et c’est que Google a également publié Android 14 GSI qui n’était pas disponible avec l’aperçu du développeur. Cela indique que vous pouvez installer manuellement Android 14 sur n’importe quel téléphone Android.

GSI alias Generic System Image est un type de micrologiciel qui peut être installé sur n’importe quel téléphone pris en charge par Treble. Oui, le processus d’installation n’est pas facile du tout. Mais si vous êtes un développeur, un porteur ou un utilisateur avancé, vous pouvez bénéficier des avantages de GSI pour tester des applications, créer des ROM personnalisées ou même tester de nouvelles versions.

Télécharger Android 14 GSI pour Android

Le GSI est un package complet du système d’exploitation. Comme il s’agit de la même version que la version bêta d’Android 14, elle inclut également toutes les modifications et fonctionnalités. Avec chaque version bêta, Google publiera également une mise à jour de GSI, alors assurez-vous de télécharger la dernière version d’Android 14 GSI.

Dernières informations de version de GSI :

Date : 12 avril 2023

Version : UPB1.230309.014

Type de construction : expérimental

Niveau de correctif de sécurité : avril 2023

Services Google Play : 23.09.12

Lien de téléchargement Android 14 Beta 1 GSI

Comment installer Android 14 GSI

Une fois que vous avez téléchargé la dernière version de GSI, vous pouvez l’installer sur votre téléphone Android. Mais il y a des exigences et des points que vous devez savoir avant de l’installer.

Remarque : étant donné qu’il s’agit de la première version bêta, il existe des problèmes connus ainsi que des problèmes inconnus. Et ces bugs pourraient affecter votre utilisation.

Conditions préalables:

Appareil avec système d’exploitation Android 9 ou plus récent

Le chargeur de démarrage est déverrouillé

Téléphone pris en charge par les aigus

Faites une sauvegarde de vos données

Installez adb et le pilote fastboot sur votre PC (Ou téléchargez Platform Tools)

Téléchargez le bon GSI pour votre appareil

Télécharger vbmeta.img

Assurez-vous que vous l’installez à vos risques et périls

Étape 1 : Activer le débogage USB

Si vous avez déverrouillé le chargeur de démarrage, vous savez déjà comment accéder aux options du développeur. Activez donc le débogage USB à partir des options du développeur.

Mais si vous ne vous souvenez pas du processus, accédez à Paramètres > À propos du téléphone et appuyez 7 fois sur Numéro de build. Cela dépend de l’appareil que vous possédez, comme pour le téléphone OnePlus, appuyez sur la version OxygenOS, pour Xiaomi, appuyez sur la version MIUI, etc. Revenez maintenant aux paramètres et recherchez les options de développement, puis ouvrez-le. Dans les options du développeur, activez le débogage USB qui se trouvera quelque part dans la section supérieure.

Étape 2 : Vérifiez la prise en charge des aigus du projet

C’est un critère important que l’appareil sur lequel vous souhaitez installer GSI doit être conforme Treble. La plupart des derniers appareils sont des aigus de projet, mais assurez-vous quand même en exécutant une commande donnée.

Pour exécuter la commande, vous devez activer le débogage USB sur votre téléphone, ce que je pense que vous connaissez déjà grâce à la méthode mentionnée ci-dessus. Ainsi, après avoir activé le débogage USB, entrez la commande ci-dessous.

adb shell getprop ro.treble.enabled

La réponse doit être Vrai. Et si false, votre téléphone n’est pas compatible avec Android 14 Beta GSI.

Étape 3 : Extrayez Android 14 Beta GSI

Maintenant, copiez le GSI téléchargé ou l’image système générique sur votre ordinateur et extrayez l’image. Copiez system.img du dossier extrait et collez-le dans le dossier C:/adb (si vous avez installé les pilotes adb et fastboot) ou dans le dossier des outils de la plateforme (si vous utilisez les outils de la plateforme).

Copiez également le fichier vbmeta.img téléchargé au même emplacement que system.img.

Étape 4 : Démarrez votre téléphone Android en mode Fastboot

Pour ce faire, le débogage USB doit être activé. Connectez votre téléphone à votre PC à l’aide d’un câble USB. Il demandera l’autorisation de débogage, alors fournissez l’autorisation de continuer. Il ne demandera pas la permission si vous avez déjà donné la permission auparavant. Ouvrez maintenant CMD sur votre PC et entrez la commande mentionnée.

adb reboot bootloader

Votre téléphone démarrera en mode bootloader/Fastboot.

Étape 5 : Flash GSI pour installer Android 14 Beta

Pour flasher le GSI, vous devez d’abord désactiver le démarrage vérifié par Android pour éviter le problème de boucle de démarrage. Pour ce faire, ouvrez la fenêtre CMD/Command à partir du dossier C:/adb ou du dossier des outils de la plate-forme où se trouve le fichier system.img. Vous pouvez simplement entrer cmd dans l’emplacement du chemin dans l’explorateur de fichiers pour ouvrir CMD à n’importe quel emplacement spécifique.

Entrez la commande ci-dessous pour désactiver le démarrage vérifié d’AVB Android :

fastboot flash vbmeta vbmeta.img

Maintenant, essuyez toutes les données pour une installation propre à l’aide de la commande mentionnée (cela supprimera toutes les données) :

fastboot erase system

Ensuite, installez Android 14 Beta GSI sur votre téléphone avec cette commande :

fastboot flash system system.img

Essuyez maintenant la partition userdata une fois l’installation terminée :

fastboot -w

C’est tout, vous pouvez maintenant redémarrer et profiter d’Android 14 Beta sur votre téléphone.

fastboot reboot

Après le redémarrage, configurez Android 14 et profitez-en sur votre téléphone. Il existe également une méthode DSU Loader pour découvrir Android 14 GSI sans l’installer de manière permanente. Vous pouvez vérifier la méthode DSU ici.

Bientôt, d’autres OEM publieront également la version bêta basée sur Android 14 pour leurs téléphones. Très probablement après l’événement Google I/O, donc si vous avez le dernier téléphone phare d’autres marques, préparez-vous à essayer une nouvelle version bêta d’Android 14.

