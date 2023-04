SwiftKey de Microsoft apporte l’intelligence de Bing AI à n’importe quelle application iPhone ou Android

Microsoft sort aujourd’hui sa dernière intégration d’IA générative. Le clavier SwiftKey de la société pour iOS et Android est désormais doté de l’intelligence GPT AI, ce qui indique que vous pouvez l’utiliser de manière transparente sur n’importe quelle application sur les smartphones iPhone et Android qui fonctionnent avec un clavier tiers.

De Bing, Edge et Skype voyant les dernières capacités d’intelligence artificielle, aux applications de productivité de Microsoft, et même à un nouvel outil de sécurité Copilot, la société a rapidement ajouté une version personnalisée de l’intelligence GPT d’OpenAI.

Maintenant, Microsoft a annoncé que son clavier intelligent SwiftKey intègre Bing AI pour iPhone et Android. La société a partagé tous les détails dans un article de blog :

Au cours des dernières semaines, nous avons ajouté une variété de nouvelles façons d’accéder et d’interagir avec le nouveau Bing. Aujourd’hui, nous en annonçons une autre, avec de puissantes mises à jour de SwiftKey qui mettent l’expérience Bing AI à portée de main sur n’importe quelle expérience mobile iOS ou Android qui prend en charge un clavier tiers.

L’intégration SwiftKey Bing AI qui est maintenant disponible avec la version 3.0.1 a trois caractéristiques principales :

Le chat vous permet « d’accéder au nouveau Bing en déplacement pour des requêtes plus détaillées », la recherche vous permet de « rechercher rapidement sur le Web à partir de votre clavier, sans changer d’application », et la fonction Tone vous aide à « communiquer plus efficacement en utilisant l’IA pour personnaliser votre texte en cours pour s’adapter à n’importe quelle situation.

Disponibilité de SwiftKey Bing AI

Microsoft affirme que les nouvelles fonctionnalités de « SwiftKey sont accessibles sur tous les marchés où le nouveau Bing est disponible ; n’importe qui peut utiliser la recherche maintenant.

Cependant, l’utilisation des nouvelles fonctionnalités Tone et Chat nécessite d’être connecté à votre compte Microsoft qui a accès à l’aperçu Bing. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit à Bing Preview, vous pouvez le faire ici ou dans l’application Bing.

Recherchez l’icône Bing sur le côté gauche au-dessus du clavier SwiftKey.

SwiftKey est téléchargeable gratuitement sur l’App Store et Google Play Store. Découvrez plus de détails, y compris une variété de cas d’utilisation, dans l’annonce complète de Microsoft.

