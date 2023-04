iPhone 15 Pro : Découvrez les nouveaux boutons de volume, identiques aux anciens boutons de volume

Qui aurait pu deviner que les boutons de volume seraient la plus grosse rumeur à suivre pour le cycle iPhone 15 Pro ? Un nouvel ensemble de rendus de boutons de volume partagés par MacRumors et réalisés par Inconnuz21 est le dernier du chapitre sur les boutons de volume de l’iPhone 15 Pro.

Pour récapituler, la rumeur disait que l’iPhone 15 Pro passerait d’un interrupteur mécanique de mise en sourdine et d’une bascule de volume à une version à semi-conducteurs avec retour haptique simulant le clic. Apple utilise le retour haptique pour simuler le clic des boutons sans déplacer les pièces sur ses produits actuels avec les boutons d’accueil ainsi que ses trackpads.

Les discussions sur les bascules de volume haptique ont commencé avec l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Actu, et Netcost-security.fr a capturé les premiers CAO et créé des rendus qui visualisaient l’apparence des nouveaux boutons et de l’interrupteur de sourdine.

Cette semaine, cependant, un autre analyste de la chaîne d’approvisionnement appelé Jeff Pu a annoncé la mauvaise nouvelle qu’Apple ne prévoyait plus d’améliorer les boutons de volume avec l’iPhone 15 Pro. Le nouveau système n’était apparemment pas suffisamment infaillible pour s’engager à expédier en septembre. Un jour plus tard, Ming-Chi Actu a fait écho au développement.

Il semble à ce stade que le scénario le plus probable est que les boutons de volume seront mécaniques et que la fonction de l’interrupteur de sourdine restera la même. Fuite Inconnuz21qui a été activement impliqué dans le partage des détails de l’iPhone 15 cette année, a également donné son avis sur l’actualité cette semaine.

« Jusqu’à présent, je n’ai rien vu suggérer un design extérieur différent pour les boutons – si cela est vrai, je pense que ce sera probablement plus un changement interne, plutôt que quelque chose de visible », a écrit Unknownz21 sur Twitter. « Actuellement, les unités EVT utilisent la conception existante – bien que des modifications soient toujours possibles », ont-ils ajouté.

C’est la conception qui, selon MacRumors, a été « créée avant les rumeurs les plus récentes sur l’état solide ». Unknownz21 a partagé peu de temps après que MacRumors ait publié son article disant que les boutons de volume de l’iPhone 15 Pro seront identiques à la conception des boutons de l’iPhone 14 Pro. Les rumeurs vont vite, je suppose.

Quoi qu’il en soit, Ming-Chi Actu et, plus récemment, Jeff Pu ont de bons antécédents en matière de plans matériels Apple basés sur les enregistrements de la chaîne d’approvisionnement. Il est beaucoup plus difficile d’évaluer l’exactitude des fuites qui commencent sur Twitter, mais suffisamment se déroulent chaque année pour qu’elles ne puissent pas être ignorées. Il y a fort à parier à ce rythme que nous devrons attendre l’iPhone 16 Pro (ou l’iPhone Ultra ?) pour ce qui a été annoncé.

TL;DR les boutons de volume de l’iPhone 15 Pro nous accompagnent depuis toujours – ce ne sont que des boutons de volume de l’iPhone 14 Pro. Les mises à niveau de l’appareil photo et les cadres plus fins sonnent bien.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :