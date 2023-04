Intel s’associe à Arm pour construire des puces pour les entreprises de semi-conducteurs sans usine

Dans le contexte : Intel et Arm sont rivaux depuis de nombreuses années, ayant mené une âpre bataille pour la suprématie sur le marché mobile il y a une décennie. Alors qu’Intel a depuis reconnu sa défaite et rendu l’âme dans le secteur des smartphones, Arm a fait des percées régulières sur le marché des serveurs, grâce aux puces développées par des sociétés comme Amazon, Qualcomm et Ampere. Maintenant, cependant, les deux rivaux ont uni leurs forces dans un développement qui pourrait potentiellement changer la dynamique de l’ensemble de l’industrie.

Intel et Arm ont annoncé un accord pour développer des processeurs basés sur Arm en utilisant le processus 18A du premier, qui devrait être prêt pour la fabrication au second semestre 2024. La collaboration se concentrera initialement sur les conceptions de SoC mobiles avant de s’étendre potentiellement à l’automobile, Internet des objets (IoT), centres de données, applications aérospatiales et gouvernementales.

Dans un communiqué de presse conjoint, les deux sociétés ont déclaré que les SoC mobiles basés sur Arm fabriqués par Intel fourniront de nouvelles technologies de transistors pour une puissance et des performances améliorées. Ils ont par ailleurs affirmé que les clients (sociétés de semi-conducteurs sans usine) bénéficieront également de l’empreinte de fabrication existante d’Intel Foundry Services (IFS) aux États-Unis et dans l’UE.

L’accord avec Arm devrait aider Intel à élargir considérablement son portefeuille IP en ajoutant à sa propriété intellectuelle existante dans x86 et RISC-V. Le rapprochement élargira également les opportunités de marché pour l’activité de fonderie d’Intel et offrira une nouvelle option aux clients sans usine comme Apple qui conçoivent leurs propres puces mais s’appuient sur des tiers comme TSMC pour les fabriquer.

18A est le cinquième et le processus le plus avancé de la roadmap d’Intel qui comprend plusieurs technologies de fabrication qui doivent être déployées entre 2022 et 2025. Le plan commence par Intel 7 (10 nm) pour Alder Lake, Raptor Lake et Sapphire Rapids, et intègre Intel 4 (7 nm ) pour les puces Meteor Lake qui devraient faire leurs débuts l’année prochaine.

Cela sera remplacé par Intel 3, qui sera prêt à être fabriqué au deuxième semestre 2023, et sera utilisé pour les puces des centres de données Granite Rapids et Sierra Forest. Le processus 20A devrait être prêt pour la fabrication d’ici le premier semestre 2024 pour les processeurs Arrow Lake de la société, tandis que le 18A devrait être prêt d’ici le second semestre 2024 et utilisé pour la gamme de postes de travail Future Lake et les processeurs de centre de données Future Rapids.

Intel a connu des moments difficiles ces dernières années, ayant perdu des parts de marché au profit d’AMD dans les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les serveurs. La société a également perdu des centaines de millions de dollars au cours des derniers trimestres, en grande partie à cause d’une baisse soudaine de la demande de PC dans une économie mondiale incertaine. Intel espère que son activité de fonderie relativement nouvelle sera en mesure d’endiguer la marée et de l’aider à revenir au noir dans les années à venir.

