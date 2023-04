L’iPhone SE 4 est à nouveau en mouvement alors que Actu met à jour la dernière planification

L’état de l’iPhone SE 4 est encore une fois inconnu. Alors que l’analyste Ming-Chi Actu a rapporté en février qu’Apple avait repris le développement de l’appareil, il revient maintenant sur ces affirmations. Ce que cela indique exactement pour l’avenir de la gamme iPhone SE n’est pas clair.

En décembre, Actu a annoncé qu’Apple avait interrompu le développement de l’iPhone SE 4 alors qu’il décidait de retarder l’appareil ou de l’annuler complètement. En février, l’analyste a déclaré que le développement avait repris et que l’iPhone SE 4 serait une « modification mineure de l’iPhone 14 de 6,1 pouces » qui utilisait le modem 5G interne d’Apple.

dans un nouveau publier sur Twitter, cependant, Actu revient sur cette affirmation et dit que ce qu’il a initialement interprété comme l’iPhone SE 4 est en fait un « prototype d’ingénierie pour la technologie de puce à bande de base 5G interne d’Apple et la validation de la production de masse ». En tant que tel, il n’y a « pas de plans de production et de vente de masse ».

J’avais précédemment prédit que l’iPhone SE 4 serait un modèle dérivé de l’iPhone 14. Cependant, mes dernières recherches indiquent que ce modèle dérivé sera probablement un prototype d’ingénierie pour la technologie de puce à bande de base 5G interne d’Apple et la validation de la production de masse, et là n’y a pas de plans de production et de vente en série.

Cela semble suggérer que le développement de l’iPhone SE 4 actuel est toujours en pause, et il n’est pas clair si Apple reprendra le développement ou annulera complètement l’appareil.

Comme le dit Actu aujourd’hui, Apple poursuit ses travaux sur la construction de son propre modem 5G, ce qui lui permettrait d’abandonner Qualcomm en tant que fournisseur. La production de masse de ce modem 5G » dépend des résultats des tests de ce prototype d’ingénierie « . Si le développement progresse comme prévu, la production de masse pourrait commencer en 2025, mais si « les tests sont inférieurs aux attentes, le calendrier peut être repoussé à 2026 ou plus tard ».

