Huawei FreeBuds 5 est prêt à exploser avec son design unique

Le Huawei FreeBuds 5 est officiellement en vente au Royaume-Uni, mais êtes-vous prêt à acheter ? Le design unique et magnifique est le meilleur argument de vente de l’entreprise. Le fabricant chinois a inclus quelques fonctionnalités intéressantes dans ces écouteurs. En particulier, ces écouteurs incluent une option de connectivité sans fil pour leurs acheteurs.

Leur look et leur design les distinguent de tous leurs concurrents au même prix. Le dessous des écouteurs a une forme de goutte d’eau, et il a l’air incroyable. Il dispose également d’une grille de haut-parleur mais pas d’embout en silicone. Il semble que Huawei ait copié cette partie des AirPods d’Apple.

Le design unique des Huawei FreeBuds 5 est le centre d’attraction…

La grille du haut-parleur en bas est conçue pour garantir que ces écouteurs s’adaptent parfaitement à vos oreilles. Cette conception aide à créer plus d’espace pour que la peau reste en contact. En conséquence, la pression des écouteurs sur le conduit auditif de l’utilisateur est réduite. Il s’agit d’un ajout technique incroyable pour tous ceux qui veulent des écouteurs portables.

Impressionnant, la société affirme que tous les composants internes sont séparés. Par exemple, la carte de circuit imprimé, le module de batterie et le haut-parleur sont tous bien conçus. La conception crée des barrières au retour de bruit pour nettoyer le son et le rendre plus convaincant. La technologie de la batterie est également responsable de la durée de vie de la batterie de 30 heures.

Huawei utilise également des pilotes ultra-magnétiques pour l’ensemble du système de pilotes. Le pilote est réglé pour les basses et peut atteindre une basse fréquence de 16 Hz. Le Huawei FreeBuds 5 a un meilleur temps de réponse que ses prédécesseurs. Hi-Res Audio est chargé d’offrir aux utilisateurs une expérience d’écoute exceptionnelle.

La meilleure chose à propos de ces écouteurs est qu’ils sont livrés avec trois microphones pour vous aider à démarrer. Ils sont également faciles à insérer dans vos conduits auditifs pour une expérience d’écoute personnalisée. Tout cela grâce à l’algorithme de réseau neuronal de Huawei pour créer un mode ANC complexe.