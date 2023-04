Ce raccourci apporte une intégration approfondie de ChatGPT aux fonctionnalités et applications iOS natives

Nous avons vu la technologie ChatGPT d’OpenAI arriver sur les appareils Apple de différentes manières, y compris avec des applications dédiées pour iPhone et Apple Watch. La nouvelle entrée sur la scène est un raccourci incroyablement puissant et polyvalent des gens de MacStories, qui relie ChatGPT à vos fonctionnalités et applications iOS préférées…

S-GPT est un raccourci pour vos appareils Apple créé par le seul et unique Federico Viticci. L’objectif de S-GPT est de tirer parti de la puissance de ChatGPT et de l’associer aux fonctionnalités natives d’iOS, iPadOS, watchOS et macOS. Il est décrit comme un « raccourci conversationnel avancé » basé sur l’API ChatGPT.

Une partie de l’inspiration de Federico pour S-GPT a été de voir à quel point Microsoft intègre ChatGPT à Windows. « Je suis jaloux que ce ne soit pas le cas sur les plates-formes Apple », écrit Federico dans son article de blog d’annonce :

Ainsi, plus qu’un simple bot pour avoir une conversation avec ChatGPT dans Raccourcis, j’ai entrepris de créer un outil qui connecterait les réponses ChatGPT aux fonctionnalités natives iOS, iPadOS, macOS et watchOS. Je voulais créer un utilitaire basé sur ChatGPT qui vous aiderait à traiter vos données et à faire bouger les choses sur votre ordinateur plutôt que de simplement répondre à des questions ou écrire des poèmes.

Dans cette première version, S-GPT prend en charge les intégrations avec les fonctionnalités suivantes d’iOS, macOS et iPadOS :

Feuille de partage Safari : « Si vous partagez une page Web avec S-GPT, il essaiera de la résumer pour vous. »

Presse-papiers : ChatGPT peut traiter le contenu de n’importe quoi sur votre presse-papiers pour faire des choses comme résumer le contenu, vérifier les erreurs de grammaire, et plus encore.

Rappels et calendrier

Live Text : « Vous pouvez utiliser S-GPT pour résumer le texte extrait de n’importe quelle image de votre photothèque via la technologie Live Text d’Apple. »

Quick Look, Files, Finder, Translate et d’autres actions d’exportation : vous pouvez utiliser ces intégrations pour exporter vos conversations S-GPT et les enregistrer.

Mais l’une des fonctionnalités les plus impressionnantes de S-GPT est son intégration à l’application Musique. Comme Federico l’explique :

C’est le plus important : S-GPT peut créer une liste de lecture dans l’application Apple Music pour n’importe quelle liste de chansons renvoyées par ChatGPT. Tant qu’il y a une liste de chansons fournies par S-GPT, vous pouvez lui demander de la transformer en liste de lecture et vous vous retrouverez avec une toute nouvelle liste de lecture réelle dans l’application Musique. Essayez de demander « Créez-moi une liste de lecture avec 10 chansons emo de la fin des années 2000 » ou « Je veux une liste de lecture avec les 15 meilleures chansons des membres de boygenius ». C’est encore la surface. ChatGPT peut trouver et recommander des chansons par ambiance, date de sortie, humeur, etc. Imaginez ceci : « Je me sens nostalgique. Créez-moi une liste de lecture avec 25 chansons de rock indépendant douces sorties entre 2000 et 2010 et triez-les par année de sortie, de la plus ancienne à la plus récente.

Certaines des choses que j’ai essayées spécifiquement en utilisant l’intégration Apple Music :

« Créez une liste de lecture des chansons primées aux Grammy Awards de Codplay »

« Créer une playlist de 15 chansons produites par Jack Antonoff et non interprétées par Bleachers »

« Créez une liste de lecture de 10 merveilles à succès de la fin des années 90 et du début des années 2000 »

« Créez une liste de lecture de chaque chanson de Coldplay qui est apparue sur le palmarès Billboard Hot 100, triée par date de sortie »

« Créez une liste de lecture de 15 chansons Coldplay profondes »

Ce que Federico a construit avec S-GPT est incroyablement impressionnant, à la fois pour la fonctionnalité brute du raccourci et aussi en termes de confidentialité. « Contrairement à d’autres raccourcis pour ChatGPT, vos conversations ne sont jamais envoyées qu’à l’API OpenAI : par défaut, le raccourci ne conserve pas de journal ou de cache de vos discussions, sauf si vous lui demandez manuellement d’exporter une transcription », explique-t-il.

Une chose à noter est que vous aurez besoin d’une clé API d’OpenAI pour ChatGPT à utiliser avec S-GPT. Vous pouvez activer l’option de facturation à l’utilisation, qui coûte 0,002 $ par jeton de 1 000 $. « J’ai testé S-GPT de manière intensive au cours du mois dernier, et mon utilisation est de 1,50 $ jusqu’à présent », déclare Federico.

La version 1.0 de S-GPT que je publie aujourd’hui n’est que le début de ce raccourci. Au cours des semaines que j’ai passées à construire S-GPT, il s’est avéré être un raccourci transformateur qui modifie mon idée de discuter avec un assistant sur iOS, iPadOS et macOS. Je suis satisfait des intégrations système du raccourci jusqu’à présent, mais je travaille sur beaucoup plus pour les futures mises à jour – y compris la possibilité d’exécuter des commandes et des scripts Terminal sur macOS ou des moyens de laisser ChatGPT traiter le contenu des documents texte à partir de Fichiers et Finder. Une fois que j’ai réalisé le potentiel d’un grand modèle de langage combiné aux intégrations natives du système d’exploitation de Shortcuts, j’ai su que ce raccourci pourrait être quelque chose de spécial.

Personne ne peut expliquer ce que S-GPT fait mieux que Federico lui-même, donc je vous renvoie à son article complet sur MacStories pour tous les détails. Vous pouvez également l’entendre parler de quelques exemples de cas d’utilisation S-GPT dans le dernier épisode du podcast Connected sur Relay FM.

Vous pouvez télécharger S-GPT à partir du site Web MacStories et le configurer via l’application Raccourcis sur votre iPhone, iPad ou Mac. Je vous recommande fortement de l’essayer, même si vous avez déjà été sceptique quant à l’utilité de ChatGPT.

