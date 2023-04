Warner Bros. Discovery lance le mois prochain le service vidéo Max rebaptisé « Don’t Call It HBO »

Qu’obtenez-vous lorsque vous mélangez HBO Max et des parties de Discovery+ ? Max. C’est le nom du nouveau service de streaming vidéo de Warner Bros. Discovery lancé le mois prochain. Le nom totalement original, tout à fait distinctif, complètement créatif fait l’objet de rumeurs depuis décembre. Le service marketing n’a pas pu évoquer un meilleur nom ou, plus probablement, n’a pas pu convaincre ses patrons que quelque chose incluant HBO, vous savez, signalait que c’était le truc de HBO.

Les hauts gradés des sociétés de médias fusionnées ne sont certainement pas mariés à la marque HBO, bien que ces trois lettres soient synonymes de télévision de prestige. L’approche Apple TV+ consistant à avoir moins d’émissions avec une valeur plus élevée (que, disons, Netflix) est régulièrement décrite comme la stratégie HBO. (Apple a également signé un accord exclusif avec le gars de HBO.) Il se peut que la marque Discovery soit simplement ennuyeuse ou trop étroitement associée aux émissions de téléréalité et aux anciens talents de HGTV, et les frères de WBD font preuve d’un orgueil maximal.

HBO a certainement subi sa juste part d’exercices de branding avant d’être regroupé dans Max. HBO2 a brièvement essayé le nom HBO Plus avant de revenir. HBO GO était le portail de streaming HBO pour les abonnés au câble HBO. Ensuite, HBO GO a coexisté avec HBO Now, la distinction étant que GO nécessitait le câble et Now était un abonnement autonome. Ensuite, HBO Max a réglé sainement la différence.

Peut-être que Max est ironiquement plus mémorable. Ne le mélangez pas Max avec Cinemax. Ou l’iPhone 14 Pro Max. Ou le M2 Pro Max. Ou Mac, comme dans les ordinateurs Macintosh. Personnellement, je pourrais être au maximum des services d’abonnement en ce moment. Quelqu’un a-t-il envisagé HBO Multiverse?

De plus, ce n’est pas comme si Apple avait de la place pour parler. Voir les mentions ci-dessus de « max/Macs » ainsi que son boîtier Apple TV, l’application Apple TV et le service de streaming Apple TV+. À bien y penser, de nombreux utilisateurs résument le service de streaming à Apple Plus. J’ai plaisanté par e-mail à John Gruber le mois dernier en disant que j’étais « impatient du nouveau service vidéo d’Apple, + » en réponse à la couverture de Daring Fireball du nom trouble de Max qui se réalisera probablement. J’ai bien aimé sa réponse : « Pour quand ils fusionneront avec Disney ! » (Lors de son dernier retour à Disney, celui qui ne peut pas être à la retraite, Bob Igor, a dû ignorer les rumeurs de fusion de sa société avec Apple l’automne dernier avant même qu’elles ne commencent vraiment.)

Retour à « Ne l’appelez pas HBO » Max. Warner Bros. Discovery lance Max le 23 mai avec un thème bleu remplaçant le violet et les prix restant les mêmes. HBO Max coûte 10 $/mois avec publicités ou 16 $/mois sans. Et tandis que Max remplace HBO Max, WBD laisse Discovery + inchangé. Ce service autonome est au prix de 5 $/mois avec des publicités ou de 7 $/mois sans.

Warner Bros. Discovery a complété les nouvelles Max avec des nouvelles de nouveau contenu (c’est-à-dire du contenu qui aurait été sur HBO Max de toute façon) qui finira par vivre sur le service. Cela comprend une série liée au film « The Batman » sur le méchant gangster Penguin, une comédie Chuck Lorre de l’univers de « The Big Bang Theory », une série télévisée Harry Potter produite par JK Rowling et basée sur la série de sept livres, et plus. Beaucoup plus à venir avec Max, j’en suis sûr.

