Google améliore Bard pour concurrencer ChatGPT : voici les nouveautés

Google a récemment amélioré son chatbot IA, Bard, dans le but de rivaliser avec son concurrent, ChatGPT. Le géant de la technologie a optimisé les réponses de l’IA dans certains domaines et amélioré les capacités du chatbot en mathématiques et en logique. Les premiers retours sur Bard n’ont pas été positifs, les testeurs critiquant les nombreuses restrictions mises en place par Google. En réponse, l’entreprise a cadenassé l’expérience pour éviter les abus.

Pour répondre aux limites de Bard, Google s’est engagé à apporter des améliorations à son intelligence artificielle. Le 10 avril 2023, la société a publié « la mise à jour inaugurale de l’expérience Bard ». La mise à jour inclut de meilleures capacités en mathématiques et en logique, ainsi que des améliorations du bouton « Google it ». Le bouton affiche désormais plus de suggestions et de sujets connexes pour encourager les utilisateurs à effectuer davantage de recherches via le moteur.

Google met à jour Bard pour concurrencer ChatGPT : Découvrez les dernières améliorations

Pour améliorer le chatbot, Google s’est appuyé sur les avancées du Pathways Language Model (PaLM), un modèle linguistique plus avancé que LaMDA, le modèle qui pilote Bard. Avec ses 540 milliards de paramètres, PaLM devrait offrir des réponses plus pertinentes. La société a répertorié les nouvelles fonctionnalités de Bard sur une page dédiée. La page est intitulée « Mises à jour de l’expérience ». Le but est d’avoir un retour des testeurs.

Malgré les améliorations, Bard a toujours ses défauts. Le chatbot est toujours à risque d' »hallucinations » à certains moments, ce qui indique qu’il peut toujours dire des bêtises. Le chatbot a aussi une absence régulière de certaines sources, des réponses trop courtes ou peu inspirées, et son incapacité à coder. Cependant, Jack Krawczyk, chef de produit chez Google, a annoncé que le codage sera proposé sous peu dans une future mise à jour.

Pour l’instant, Bard reste un produit expérimental accessible uniquement au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et il ne prend en charge que l’anglais. Google ne considère pas encore le chatbot comme un produit fini. Et il lui reste encore un long chemin à parcourir pour rattraper ses multiples rivaux. Cependant, on peut s’attendre à ce que Google améliore sa copie au fur et à mesure que le chatbot se déploie dans le reste du monde.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Il convient de noter que les IA génératives comme Bard sont intrinsèquement sujettes aux « hallucinations » et à dire des bêtises. Par conséquent, il est nécessaire de vérifier les informations fournies par le modèle, comme cela se fait avec ChatGPT et autres. Bien que Bard ait encore du chemin à parcourir avant de pouvoir rivaliser avec ChatGPT, la récente mise à jour montre que Google s’est engagé à améliorer son chatbot IA et à en faire une alternative viable à ses concurrents.

Les nouvelles fonctionnalités de Google Bard :

Page de mise à jour des tests

Quoi : Nous avons lancé un Mises à jour du test pour publier les dernières fonctionnalités, améliorations et corrections de bugs pour l’expérience Bard.

pour publier les dernières fonctionnalités, améliorations et corrections de bugs pour l’expérience Bard. Pourquoi : Pour que les utilisateurs aient un endroit facile pour voir les dernières mises à jour de Bard, qu’ils puissent tester et donner leur avis.

Il y a plus lorsque vous cliquez sur « Google it »

Quoi : nous avons ajouté des suggestions de sujets de recherche supplémentaires lorsque les internautes cliquent sur « Google it ».

Pourquoi : Les gens pourront explorer un plus large éventail d’intérêts avec des sujets plus connexes.

Mises à jour des capacités de Bard

Quoi : Nous avons mis à jour Bard avec de meilleures fonctionnalités pour les mathématiques et la logique.

Pourquoi : Bard n’obtient pas toujours les réponses correctes en matière de mathématiques et de logique et nous nous efforçons d’obtenir des réponses de meilleure qualité dans ces domaines.

Google a mis à jour son chatbot Bard pour améliorer ses réponses d’IA, en particulier dans les domaines des mathématiques et de la logique. La mise à jour inclut également des améliorations du bouton « Google it ». Et utilise un modèle linguistique plus avancé appelé Pathways Language Model (PaLM). Cependant, Bard a toujours des limites, telles que des «hallucinations» occasionnelles, des réponses courtes ou sans inspiration et son incapacité à coder. Mais le codage devrait être ajouté dans une future mise à jour. Bard est encore en phase expérimentale et n’est disponible qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni, et prend exclusivement en charge l’anglais. Google prévoit de continuer à améliorer Bard à mesure qu’il se développe à l’échelle mondiale.