Quels et combien d’ours risquent d’être abattus dans le Trentin et pourquoi ?

Dans le Trentin, certains ours sont définis comme « problématiques » dans le rapport sur les grands carnivores. Pour certains d’entre eux, comme l’ours JJ4 qui a tué le coureur Andrea Papi, un ordre d’abattage a été émis. Voici pour quelles raisons.

Après la mort du coureur Andrea Papi suite à l’attaque d’un ours, en particulier l’ours JJ4, comme l’a confirmé le procureur de la République de Trente, le débat public sur la présence de grands carnivores dans les montagnes du Trentin Haut-Adige est devenu très amer. . Le problème trouve ses racines à la fin des années 1990, lorsque le projet de repeuplement Life Ursus a été lancé. À l’époque, il restait très peu de spécimens d’ours brun (Ursus arctos) dans la région alpine, c’est pourquoi la province de Trente – avec des fonds de l’Union européenne – a décidé d’introduire dix spécimens dans le parc Adamello Brenta pour éviter l’extinction de l’emblématique espèces de la Slovénie voisine, où se trouve une population florissante. L’objectif initial était d’atteindre un quota d’environ 50/60 spécimens, mais actuellement nous en avons atteint une centaine (chiots exclus).

Comme indiqué dans le « Rapport sur les grands carnivores » 2021 de la province autonome de Trente, consacré aux ours, aux loups, aux lynx et aux chacals dorés, certains des plantigrades recensés sont définis comme « problématiques », essentiellement pour deux raisons : ils sont devenus des protagonistes de attaques, comme dans le cas de l’ours JJ4, qui avait également blessé deux randonneurs (père et fils) en 2020, ou sont trop confiants avec l’être humain et avec l’environnement anthropisé, un comportement qui peut inévitablement catalyser la probabilité d’un rencontre et un accident. Sur la base de ce qui est arrivé au jeune homme du Trentin, attaqué le 5 avril sur un chemin dans les bois de Caldes, la municipalité du Val di Sole où il vivait, le président de la province autonome de Trento Maurizio Fugatti a émis un ordre d’abattage pour l’ours JJ4 et deux autres spécimens considérés comme problématiques, comme le MJ5 et le M62.

En ce qui concerne JJ4, le LAV a déclaré avoir trouvé un refuge sûr pour l’héberger (il est déjà prêt) et a déposé une proposition formelle pour mettre en œuvre le transfert après sa capture. Dans les plans de la province autonome du Trentin, en plus de l’abattage de ces spécimens, il y a aussi l’intention possible de transférer ailleurs environ la moitié des ours vivant dans les montagnes de la région. Mais pour le moment, il n’y a aucune certitude quant à la procédure en cours. Cependant, l’ISPRA a émis un test favorable sur l’abattage des ours dits problématiques.

Quels sont les ours à problèmes

Dans le rapport sur les grands carnivores, le premier ours problématique mentionné est l’ours F43, une femelle née en 2018, sœur de deux autres spécimens de la même « catégorie » : M57, transférée dans un parc à ours en Hongrie après une attaque sur personne, et M62, l’un de ceux qui risquent d’être abattus. Le F43 est considéré comme problématique en raison de comportements de confiance excessive, « pour lesquels il est étroitement surveillé et soumis à des actions dissuasives afin de tenter de les modifier », lit-on dans le document. M62, comme sa sœur, n’a jamais attaqué les gens, mais il est entré plusieurs fois dans des zones résidentielles et a montré un comportement de confiance après des rencontres rapprochées. La Province du Trentin rapporte un cas particulier avec quatre chasseurs, suivis de l’ourse à cause d’un cerf qu’ils avaient abattu. Ce spécimen est également surveillé de près. Ensuite, le rapport passe à l’ours JJ4, déjà dans la liste des ours potentiellement dangereux en raison de l’attaque contre deux personnes qui a eu lieu en juin 2020. À l’époque, le président de la province a publié une ordonnance pour retirer le spécimen « pour des raisons de sécurité publique », mais « il n’a pas été possible d’appliquer cette mesure d’éloignement car elle a d’abord été suspendue puis annulée par les autorités judiciaires auxquelles les associations de défense des animaux ont fait appel ». L’ours est équipé d’un collier radio, cependant il ne fonctionne plus depuis quelques mois car il a été déchargé. Le document de 2021 soulignait que même le dispositif et le contrôle strict n’étaient pas considérés comme « suffisants pour contenir de manière adéquate le risque de nouvelles rencontres rapprochées et d’éventuels accidents connexes, car une telle instrumentation et une telle surveillance ne peuvent en fait empêcher que cela se produise ». Un autre ours problématique est considéré comme MJ5, qui est également dans le collimateur d’un ordre d’abattage; c’est un spécimen de 18 ans qui a attaqué un randonneur à Val di Rabbi en mars.

Le débat houleux sur l’abattage des ours à problème

Comme le souligne le Parc national du Stelvio, l’ours brun « n’est pas un animal dangereux » – après tout, ce n’est certainement pas un prédateur d’êtres humains -, mais il peut le devenir dans certaines circonstances spécifiques, en raison de sa taille considérable et de son physique force. Par exemple, si pris par surprise et effrayé ; si c’est une femelle qui protège ses chiots ; s’il y a une source de nourriture à proximité; s’il est blessé ; si vous avez des chiens en remorque (qui doivent toujours être tenus en laisse) et autres. Dans de nombreux cas, les attaques ont été liées à un comportement inapproprié de la part de l’agressé. Avec la saison chaude, le nombre de personnes qui fréquentent les montagnes augmente et par conséquent aussi les chances de se rencontrer ; il est donc essentiel que toutes les personnes qui fréquentent la montagne où les ours sont présents soient dûment et correctement informées sur la conduite à tenir dans le cas où l’on se retrouve face à un ours.

Après tout, la coexistence pacifique est possible, comme le démontrent les cas du Parc National des Abruzzes, du Latium, du Molise et d’autres parties du monde, mais un plan adéquat « basé sur la prévention » est nécessaire pour la mettre en œuvre, comme le souligne le LAV . « Cela se résume à la formation et à l’information de la population résidente et des touristes, à une gestion efficace des déchets, à l’interdiction d’accès à certaines zones à certaines périodes de l’année exactement comme cela se passe dans d’autres pays où vivent les ours. Enfin et surtout, activez tous les systèmes de protection et de surveillance de la population plantigrade qui est revenue vivre dans le Trentin par la volonté de la Province de Trente avec la contribution économique de l’Union européenne », a expliqué l’organisation de défense des droits des animaux.

C’est toujours une défaite, « tant pour l’homme que pour le travail de gestion et de protection », a précisé Legambiente. Mais la neutralisation des ours problématiques est toujours considérée comme une option viable par certains zoologistes et experts de la faune. Parmi eux se trouvent les responsables de l’ISPRA, qui ont donné un test favorable sur l’éventuelle exécution de JJ4 et des autres plantigrades problématiques. Même le WWF s’est prononcé en faveur d’une éventuelle mise à mort de l’ours qui a tué le jeune coureur : « Compte tenu de la gravité de l’épisode, de la dynamique et évidemment seulement après une certaine identification génétique de l’individu, le WWF France estime qu’il doit être le protocole prévu par le PACOBACE a été appliqué, qui prévoit également l’éloignement de l’individu ». Il s’agit de Plan d’action interrégional pour la conservation de l’ours brun dans les Alpes du Centre-Estqui implique également, dans des cas extrêmes, l’abattage d’un animal impliqué dans des comportements dangereux pour la sécurité humaine.

