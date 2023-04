La puce Samsung Galaxy S25 Exynos pour avoir un GPU AMD plus optimisé

Plusieurs rapports et rumeurs ont été diffusés sur la future puce Exynos «de rêve» de Samsung pour le Galaxy S25. Il devrait être disponible en 2025 et devrait fonctionner bien mieux que les puces Exynos précédentes de la société. Maintenant, certains faits inhabituels sur cette puce ont été révélés.

@Tech Reve, un pronostiqueur technologique, affirme que Samsung et AMD travaillent sur un nouveau GPU pour l’Exynos 2500 (nom provisoire). Dans le cadre de leur partenariat étendu, il sera construit sur la technologie Radeon d’AMD et se concentrera sur l’amélioration de l’efficacité. Bien que cela ne soit pas indiqué dans le tweet, il est sous-entendu que les deux entreprises se concentreront sur l’optimisation plutôt que sur la performance pure. On ne sait pas encore comment il se comparera aux GPU rivaux trouvés dans les puces Apple et Qualcomm. Cependant, les résultats ne seront connus que lorsque les appareils seront disponibles pour les utilisateurs dans deux ans.

Les chipsets Exynos des générations précédentes fonctionnaient moins bien et utilisaient plus de puissance que les puces Snapdragon. Pire encore, les utilisateurs d’autres régions ont obtenu de meilleures puces Snapdragon. Samsung, d’autre part, utilisait ces processeurs Exynos dans certains de ses téléphones phares. En raison des commentaires négatifs reçus par la société, elle a décidé de n’utiliser que les chipsets Snapdragon dans les Galaxy S23 et S24.

Selon les rapports, Samsung MX a réuni une équipe d’environ 1 000 ingénieurs pour travailler sur une puce spécialement conçue. Il s’agit d’une puce haut de gamme pour les prochains téléphones mobiles Galaxy. Plus tard, la société a annoncé son intention de travailler plus étroitement avec l’équipe Exynos. Ceci afin de produire une puce plus adaptée aux téléphones Galaxy.

Samsung n’a pas été au top de sa forme sur le marché des puces depuis de nombreuses années. La société est à la traîne par rapport à Qualcomm et MediaTek. Reste à savoir si cette nouvelle puce va changer les choses ou non.