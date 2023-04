La Chine énumère les choses que ses IA génératives ne sont pas autorisées à générer

En un mot : comme le reste du monde, la Chine se précipite pour mettre en œuvre des réglementations pour les outils d’intelligence artificielle générative comme ChatGPT. Contrairement à d’autres pays, cependant, le chien de garde de la nation d’Asie de l’Est veut que ses IA « reflètent les valeurs fondamentales du socialisme et ne doivent pas contenir la subversion du pouvoir de l’État, le renversement du système socialiste, l’incitation à diviser le pays ».

Hier, l’Administration du cyberespace de Chine (CAC), l’organisme de surveillance Internet du pays, a publié les Mesures administratives pour les services d’intelligence artificielle générative, un document contenant le projet de règles sur le contenu que les IA peuvent générer.

En plus de s’assurer que leurs produits respectent les valeurs socialistes chinoises, les entreprises qui fournissent des services d’IA générative doivent les empêcher de publier des contenus discriminatoires, de fausses informations et des contenus qui portent atteinte à la vie privée ou à la propriété intellectuelle, écrit le South China Morning Post.

De plus, la violence, les informations obscènes et pornographiques, la promotion du terrorisme, l’extrémisme et la haine ethnique sont également interdites.

Tous les produits d’IA générative devraient également passer une évaluation de sécurité par le CAC avant d’être rendus publics, répondant à une exigence pour tous les services d’information en ligne qui ont la capacité d’influencer l’opinion publique, écrit le chien de garde.

Les utilisateurs de ces services d’IA doivent également fournir leur vrai nom, et toute personne qui utilise le contenu d’un fournisseur pour « se livrer au battage publicitaire du réseau, publier et commenter de manière malveillante, créer du spam, écrire des logiciels malveillants et mettre en œuvre un marketing commercial inapproprié » doit être suspendue ou avoir son accès au service terminé.

En février, il a été rapporté que le géant chinois des moteurs de recherche Baidu avait annoncé qu’il terminerait les tests internes sur son IA générative, appelée Ernie, en mars, mais la révélation était décevante. Les entreprises locales Alibaba Group Holding et la société d’intelligence artificielle SenseTime lancent également des IA génératives similaires à ChatGPT.

Le Reg note que même si ChatGPT n’est pas bloqué en Chine, les utilisateurs doivent s’inscrire avec un numéro de téléphone. Cependant, les numéros en provenance de Chine ne sont pas acceptés, ce qui rend difficile l’accès des habitants.

Suite à la rencontre du dirigeant chinois Xi Jinping avec le président russe Vladimir Poutine le mois dernier, les pays ont publié un document conjoint énumérant, entre autres, leurs ambitions technologiques. L’un d’eux était de devenir des leaders mondiaux de l’IA, mais la Chine, qui a des restrictions et des réglementations strictes sur la cryptomonnaie, les jeux vidéo, l’utilisation d’Internet, etc., pourrait avoir du mal à atteindre des sommets aussi élevés.

