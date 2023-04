Realme Narzo N55 lancé avec Dynamic Island

Vous n’avez pas besoin d’être un fan des iPhones d’Apple pour convenir que la marque a encore beaucoup de tendances à dicter le pouvoir. Il peut faire une bonne limonade avec ses citrons, et généralement, l’industrie des smartphones suivra. La société a introduit l’étrange encoche en forme de pilule centrée pour la série iPhone 14, mais pour les rendre utiles, elle a apporté l’île dynamique. Il y a une découpe virtuelle qui offre des fonctionnalités et des animations intéressantes pour vous garder sur la bonne voie avec des notifications et d’autres informations. Certaines marques comme Realme ont décidé de suivre avec leur propre version de Dynamic Island. La société a apporté le Realme C55 avec Dynamic Island le mois dernier et lance maintenant le Realme Narzo N55 avec la même fonctionnalité.

De toute évidence, Realme a son propre nom pour cette fonctionnalité qui s’appelle « Mini Capsule ». Avec le lancement du Realme Narzo N55, les utilisateurs auront une chance de plus d’expérimenter cette fonctionnalité intéressante. La Mini Capsule peut enregistrer l’état de la batterie, l’utilisation des données et le nombre de pas. La société construit la fonctionnalité et nous nous attendons à ce que d’autres fonctionnalités soient ajoutées. Pour vous aider à comprendre, gardez à l’esprit que ces deux dernières fonctionnalités ne sont pas disponibles immédiatement et arriveront via OTA.

Caractéristiques Realme Narzo N55

En termes de spécifications, le Realme Narzo N55 intègre un écran LCD de 6,72 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’appareil contient le Helio G88 avec jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Le téléphone apporte également un emplacement pour carte micro SD pour une extension supplémentaire de la mémoire.

En termes d’optique, le téléphone a une approche modeste. Il y a un appareil photo principal de 64 MP et une unité monochrome de 2 MP. Pour les selfies et les appels vidéo, l’appareil dispose d’un vivaneau de 8 MP niché à l’intérieur de la mini capsule. Le Narzo N55 fonctionne sous Android 13 avec Realme UI 4.0 en cours d’exécution. L’appareil apporte également un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, un haut-parleur UltraBoom et une prise audio de 3,5 mm. Il contient un port USB Type-C, une batterie de 5 000 mAh avec une charge SuperVOOC de 33 W, et plus encore.

Le Narzo N55 est essentiellement un Realme C55 renommé. Curieusement, Realme vendra ces deux téléphones super similaires en Inde. Alors que le Realme C55 est vendu par Flipkart, le N55 sera vendu via Amazon.in. Quoi qu’il en soit, vous pouvez obtenir les deux sur le site officiel de Realme.

Le Narzo N55 se vend dans les options de couleur Prime Blue et Prime Black. Le téléphone dispose de deux options de mémoire 4 Go/64 Go et 6 Go/128 Go. Il en coûte 10 999 INR (135 $/120 €) et 12 999 INR (160 $/145 €), respectivement. Les ventes débuteront le 13 avril à midi, heure locale en Inde.

Les derniers mois ont été remplis par des appareils performants de Realme comme le Realme GT3 et le GT Neo5 SE. Maintenant, il semble que l’entreprise va commencer à mettre à niveau sa ligne budgétaire.