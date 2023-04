Découvrir un joyau caché – The Awakened: Un jeu Sherlock Holmes de fabrication ukrainienne

Un tout nouveau jeu PS5 mis en vente hier a généré beaucoup de buzz. Il a été construit par les Ukrainiens pendant la guerre. Le Sherlock Holmes: The Awakened est le sujet à portée de main. Malgré quelques petits bugs, ce jeu tient sa promesse.

Dans le jeu, Sherlock Holmes examine un tableau de preuves sur le lit de Watson lorsque John Watson arrive chez lui. Ils vont se promener pour se vider la tête, et pendant qu’ils marchent, Watson informe Holmes du besoin d’aide pour découvrir le serviteur égaré d’un collègue.

En conséquence, Holmes et Watson se dirigent vers la succession du collègue, où le shérif a donné une affaire à Holmes. L’affaire s’avère être un crime occulte lorsqu’il fait son enquête. Bien que sauver un homme soit l’objectif principal de l’affaire, cela se transforme en une enquête sur les agresseurs occultes des autres.

Nous devons également souligner que les parties de conversation sont réduites dans les derniers chapitres, ce qui peut donner l’impression que certaines parties sont forcées et unidimensionnelles. Quoi qu’il en soit, cela reste une expérience agréable.

Le gameplay

Le gameplay principal consiste à enquêter sur les scènes de crime, à rechercher des indices et à interroger les gens pour faire avancer l’enquête. Les cas secondaires semblent d’abord sans rapport, mais ils fournissent plus de détails pour le cas principal dans son ensemble. Le jeu vous demande de vous plonger dans les cartes et vos découvertes pour tirer des conclusions afin de localiser des indices et de faire avancer l’enquête.

L’un des principaux aspects du jeu consiste à enquêter sur les scènes de crime et à utiliser vos découvertes pour faire avancer l’intrigue. Vous devez déterminer ce qui s’est passé sur chaque scène de crime en sélectionnant l’explication qui correspond à la preuve et en interrogeant les suspects en fonction de vos recherches. Le jeu vous offre beaucoup de liberté, mais vous donne également des instructions à l’écran si vous faites une erreur.

Quoi de neuf dans Sherlock Holmes : The Awakened

Frogwares a apporté une bonne boucle de gameplay. Une chose qui m’a frappé, c’est que le jeu m’a fait me soucier de sa mécanique. Les mécaniques sont faciles à utiliser et offrent une grande liberté, suggérant même des interactions éloignées. Le jeu vous fournit également moins d’instructions, vous obligeant à utiliser votre cahier et votre réflexion déductive pour résoudre l’affaire.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Parfois, je restais bloqué et devais retourner au journal du jeu pour obtenir des astuces et des raccourcis. Le jeu évolue à son rythme mais crée une expérience plus intime en rapprochant le client et le matériel. Frogwares a créé une expérience de jeu captivante.

Graphiques et son

Les graphismes du jeu sont bons, bien que les animations des personnages soient rigides et que leurs mouvements de lèvres ne correspondent pas toujours à leurs paroles. Chaque site est bien conçu, donnant l’impression d’un grand environnement, même s’il ne permet l’exploration que de certains quartiers. Cette conception aide à maintenir l’attention du joueur sans qu’il se sente dirigé dans une direction linéaire.

Le doublage dans le jeu est exceptionnel. Cela est également vrai pour Sherlock et Watson, qui ressemblent à leurs homologues du livre à la fois en apparence et en personnalité. Les acteurs de doublage ont fait un excellent travail, et les acteurs de support ont également fait un excellent travail en décrivant leurs rôles avec la bonne quantité de zèle et de ton pour chaque circonstance.

Lorsque les personnages se trouvent dans des environnements clos, la production audio du jeu capture leurs voix pour simuler l’écho de la pièce, ce qui le rend remarquable. L’audio directionnel fonctionne bien avec les repères visuels du jeu, même dans les moments où les joueurs doivent suivre un écho à travers une série de cavernes. Dans l’ensemble, Frogwares a fait un excellent travail avec les graphismes et l’audio du jeu, ce qui a amélioré l’expérience immersive globale du jeu.

Le verdict

Sherlock Holmes: The Awakened a quelques bons points, mais il y a aussi quelques problèmes qui pourraient affecter votre plaisir du jeu. Un problème frustrant est le manque de fiabilité des invites d’observation, ce qui peut compliquer la progression. Une autre déception est le rythme du chapitre sept, où une longue section de conduite en bateau ressemble plus à un remplissage qu’à un gameplay engageant. Bien que les graphismes soient excellents, vous pourriez rencontrer des problèmes techniques tels que des apparitions d’écran et des problèmes de caméra. Malgré ces défauts, le jeu reste agréable et fusionne les mondes de Sherlock Holmes et de HP Lovecraft. Les défauts mineurs du jeu ne nuisent pas trop à son attrait puisque Frogwares a créé un jeu avec de nombreux services de fans créatifs et des lieux intéressants.