Top 5 des fonctionnalités Android qu’Apple devrait apporter au système iOS

1. Bon choix de l’application par défaut

Apple a commencé à laisser les utilisateurs de ses iPhones les plus récents choisir les applications par défaut il y a quelques années. Pourtant, ce choix est actuellement limité aux applications de messagerie et de navigateur Web à partir d’iOS 16. Par conséquent, vous pouvez arrêter d’utiliser Apple Mail et Safari, mais rien d’autre. La définition d’un lecteur de musique par défaut, d’un programme de cartes, d’un explorateur de fichiers, d’un appareil photo, etc. n’est toujours pas possible. Par conséquent, quitter les applications système d’Apple est très difficile et fastidieux. Étant donné que ces applications intégrées sont essentiellement imposées aux utilisateurs, de nombreuses personnes finissent par les utiliser. Nous ne pouvons qu’espérer qu’Apple augmente le nombre d’applications qui composent la sélection d’applications par défaut. En prenant le Xiaomi 13 comme exemple, seules 9 applications ne peuvent pas être supprimées. Ceux-ci incluent des applications de téléphonie mobile pertinentes telles que le téléphone, les messages, etc.

2. Packs d’icônes personnalisés

Bien qu’il soit possible de configurer des icônes personnalisées sur iOS, le processus n’est ni simple ni évident. Cela nécessite de faire des boucles et d’attribuer des images personnalisées uniques à chaque application. L’iPhone est célèbre pour son manque d’options de personnalisation étendues, mais Apple les ouvre lentement. Par exemple, l’écran de verrouillage d’iOS 16 est très personnalisable ; les utilisateurs peuvent modifier les couleurs, la police de caractères, les widgets, etc. Les utilisateurs peuvent modifier davantage leurs iPhones en s’appuyant sur des thèmes spécifiques qui correspondent à leurs intérêts en autorisant des packs d’icônes personnalisés sur iOS.

3. Centre de contrôle polyvalent

Le centre de contrôle sur iOS est l’une des fonctionnalités les plus ennuyeuses de ce système. Les bascules en bas peuvent être ajoutées ou supprimées par les utilisateurs, tandis que la partie supérieure est stable. Les utilisateurs d’Android OS peuvent réorganiser et supprimer les bascules comme ils l’entendent, leur donnant la liberté de donner la priorité réelle aux choses qui comptent pour eux. Les utilisateurs sont obligés de regarder et d’avoir des boutons sur le centre de contrôle de leur iPhone qu’ils n’utilisent jamais et qui occupent de l’espace sur l’écran. Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop, Hotspot personnel, Mode avion, Données mobiles, Lecture en cours, Verrouillage de la rotation, Mise en miroir d’écran (AirPlay), Mise au point, Luminosité et Volume sont parmi les bascules qui sont définies en permanence. Aucun d’entre eux ne peut être modifié ni en ordre ni supprimé.

4. Écrans d’accueil et de verrouillage flexibles

Apple a publié les écrans d’accueil et de verrouillage pour iOS ces dernières années. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter des widgets à l’écran d’accueil, par exemple, et l’écran de verrouillage peut désormais être personnalisé presque entièrement, comme cela a déjà été mentionné. Malgré cela, ces deux écrans ont encore beaucoup de restrictions. Les utilisateurs ne peuvent toujours pas laisser d’espace entre deux widgets ou applications. Les icônes ou widgets doivent être disposés dans un ordre spécifique, en partant du coin supérieur gauche vers la droite, ligne par ligne. Afin de remplir ces espaces vides, les utilisateurs doivent s’appuyer sur des widgets tiers distincts, ce qui rend la personnalisation de l’écran d’accueil considérablement plus difficile. En parlant de widgets, à partir d’iOS 16, ces données ne sont toujours pas interactives. Apple devrait rendre iOS plus fonctionnel et réactif en imitant Android.

Passant à l’écran de verrouillage, malgré ses personnalisations, cette partie est encore limitée. Après tout, les raccourcis pour la caméra et les lumières sont fixes. Ils ne peuvent pas être supprimés ou modifiés pour quelque chose de plus utile. Sans oublier que l’affichage permanent ne prend en charge que le masquage de l’arrière-plan et/ou des notifications ; il ne prend pas en charge les modifications plus importantes.

5. Notifications améliorées

Enfin, le système de notification de l’iPhone est un problème régulièrement soulevé par les utilisateurs d’Android passant à iOS. Application par application, les utilisateurs peuvent sélectionner le degré d’audibilité ou d’alerte de ces messages, mais ils ont toujours une conception laide et n’ont pas la catégorie appropriée. L’API sensible au temps peut être utilisée par les applications pour mettre en évidence un message crucial. Après cela, cependant, on ne peut pas planifier grand-chose d’autre. Sans oublier qu’aucune API de réponse intelligente n’est disponible pour répondre rapidement aux messages envoyés via des applications tierces.

Conclusion