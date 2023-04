Le test de charge du Samsung Galaxy S23 Ultra révèle des nouvelles choquantes

Samsung propose depuis un bon moment la recharge sans fil pour sa série Galaxy S. Et tout comme l’année dernière, la série Galaxy S23 n’est pas différente à cet égard. Cependant, il semble que Samsung ait voulu jouer la sécurité avec les vitesses de charge. Même le Galaxy S23 Ultra haut de gamme est bloqué avec une vitesse de charge sans fil de 15 W !

Mais le fait est que 15 W n’est pas si mal pour un téléphone avec 5000 mAh. Pourtant, un test récent montre que la famille Samsung Galaxy S23 n’arrive même pas à atteindre la vitesse annoncée ! Oui, le S23 Ultra est beaucoup plus lent que le Galaxy S22 Ultra en ce qui concerne les vitesses de charge sans fil !

Samsung Galaxy S23 Ultra est une rétrogradation majeure par rapport au S22 Ultra dans la charge sans fil

Ainsi, les informations de charge proviennent de l’équipe de PhoneArena, qui a opposé toute la série Galaxy S23 à la famille S22. Le test comprenait également plusieurs modèles d’iPhone pour rendre la comparaison entre les appareils Galaxy passionnante. Pour les appareils Galaxy, l’équipe a utilisé le chargeur sans fil Samsung 15W (EP-P2400).

D’autre part, l’équipe a utilisé le chargeur officiel de 20 W d’Apple pour les iPhones. Maintenant, la partie principale est, que montrent les résultats ? Eh bien, la série Samsung Galaxy S23 est beaucoup plus lente que les appareils S22 en ce qui concerne la charge sans fil. Pour être précis, le Galaxy S23 Ultra prend deux heures et 37 minutes pour se recharger.

En comparaison, le Samsung Galaxy S22 Ultra met 1h58 pour se recharger. Ainsi, en comparaison, le Galaxy S22 Ultra a rechargé 39 minutes plus vite que le S23 Ultra. Ici, vous devez noter que les deux appareils sont livrés avec la même capacité de batterie. Donc, ce n’est pas comme si le nouveau téléphone avait une grande cellule que le prédécesseur.

Même l’iPhone 14 Pro Max et l’iPhone 14 Pro se chargent plus rapidement que le Samsung Galaxy S23 Ultra. Oui, Apple utilise un chargeur sans fil plus rapide. Mais, encore, il ne devrait pas y avoir une telle différence massive.

Qu’est-ce qui ralentit la charge de la série S23 en mode sans fil ?

Vous pourriez dire que l’équipe n’a pas utilisé le bon chargeur sans fil, c’est pourquoi la série Galaxy S23 n’a pas offert de meilleurs résultats. Eh bien, comme mentionné précédemment, le test comprenait le chargeur de charge sans fil officiel de Samsung. Il n’y a donc aucune chance que le chargeur soit le problème ici.

Cela indique-t-il que Samsung a intentionnellement réduit la vitesse de charge ? PhoneArena pense précisément cela. Selon le point de vente, Samsung aurait peut-être ralenti la vitesse de charge sans fil pour des raisons de dégradation de la batterie et de chaleur. Là encore, le Galaxy S23 Ultra est livré avec une bascule de «chargement sans fil rapide».

Samsung propose la même option dans ses produits phares depuis des années maintenant. Et l’ensemble du Galaxy S23 Ultra fournit la fonctionnalité. Cependant, PhoneArena n’a pas vérifié si cette bascule était activée ou non. Il est donc possible que les téléphones se chargent lentement car la fonction n’est pas activée.

Cela dit, il ne devrait pas y avoir une différence aussi énorme, même avec la fonctionnalité désactivée sur la série Galaxy S23. Après tout, il est étrange que Samsung revendique des vitesses de 15 W pour la série, mais un seul en profite.

Néanmoins, le point de vente a également demandé à Samsung des éclaircissements concernant la vitesse de charge lente de la série Galaxy S23. PhoneArena mettra probablement à jour la page des résultats du test une fois que Samsung leur aura répondu. Peut-être que la «charge sans fil rapide» était effectivement désactivée dans la gamme S23, ce qui aurait pu avoir un impact considérable sur les vitesses.

Jusque-là, faites-nous savoir ce que vous pensez que la raison pourrait être. Pensez-vous que Samsung a lésiné sur la technologie de charge sans fil de la série S23 ?