Un emoji spécial sera également lancé pour le couronnement du roi Charles III, voici sa signification

Les couronnements du 21ème siècle sont également constitués d’émoticônes et de calèches climatisées. Le 6 mai, à l’abbaye de Westminster, Charles III deviendra officiellement roi d’Angleterre. Les traditions ne sont pas touchées, du moins pas toutes, le souverain devra tout de même se faire oindre d’huiles sacrées lors de la cérémonie et manger la Lamprey Pie, la tarte farcie d’une garniture à base d’un poisson monstrueux au corps d’anguille et d’un suceur de bouche. En plus des rites profanes, l’emoji de la couronne sera lancé, ce qui a été rejeté par la reine Victoria car trop lourd. La couronne de Saint Edouard, en or et pierres précieuses, est le symbole digital choisi par Charles III, et il la portera lors de la cérémonie. L’emoji est déjà disponible sur les réseaux sociaux et pour l’utiliser, utilisez les hashtags Coronation, CoronationConcert, CoronationWeekend ou encore CoronationBigLunch.

Pourquoi la couronne de Saint-Édouard est utilisée

Ce n’est pas la première fois qu’un emoji est créé spécifiquement pour la famille royale. L’année dernière, la reine Elizabeth II a choisi un corgi couronné comme emoji officiel pour son jubilé de platine. Le nouveau souverain choisit plutôt la couronne multicolore inspirée de celle de saint Edouard. Un joyau emblématique du XVIIe siècle devenu le symbole par excellence de la monarchie, représenté dans toutes les insignes royaux officiels. C’est peut-être pour cela que le futur roi est stupéfiant, en effet il s’est toujours distingué par son détachement des rituels et coutumes qu’il a lui-même définis comme obsolètes. Et pour montrer son ouverture au changement, il a dévoilé quelques détails sur le programme de la cérémonie. Il y aura des spectacles de lumière laser et de drones tout au long de la journée.

La couronne que Charles III portera lors de la cérémonie est enfermée dans un coffre-fort de la Tour de Londres depuis 70 ans. La dernière fois qu’elle a été utilisée, c’était en fait lors du couronnement d’Elizabeth II, en juin 1953. La couronne mesure 30 centimètres de haut, 66 de large et pèse 2,23 kilos, pour cette raison elle a été rejetée par la reine Victoria, jugée trop lourde. Il est composé d’une base à quatre fleurs de lys alternant avec quatre croix, au-dessus de laquelle les arcs surmontent un globe avec une grande croix. A l’intérieur se trouve un bonnet de velours bordé d’hermine. La couronne n’était pas seulement utilisée sur les bannières royales, pendant des siècles (jusqu’en 2006) au Royaume-Uni, les pintes de bière devaient être imprimées avec le symbole de la couronne de Saint-Édouard, pour certifier la capacité correcte du verre.

Les festivités et traditions non respectées

Ce seront trois jours de fêtes, un concert était également organisé à Windsor pour le sacre, mais on ne sait pas encore qui se produira sur scène, étant donné qu’Adele, Ed Sheeran, les Spice Girls, et Elton John, un grand ami de Lady Diana, n’a pas accepté l’invitation. Take That sans Robbie Williams et Lionel Richie pourraient être les artistes vedettes de la soirée.

L’emoji sera le premier créé pour un sacre, mais ce n’est en fait pas l’aspect le plus révolutionnaire de l’événement. En effet, il semble que Charles III et Camilla ne garderont pas certaines traditions. Ils emprunteront par exemple un parcours plus court que celui de la reine Elizabeth II en 1953. Ils n’utiliseront pas la voiture inconfortable Gold State Coach, qui a 260 ans et une suspension pas très solide. Charles et Camilla exécuteront la procession du roi sur le Diamond Jubilee State Coach, construit pour le jubilé de diamant d’Elizabeth en 2012.

