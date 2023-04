Microsoft publie la mise à jour KB5025221 pour Windows 10

Microsoft a publié la mise à jour KB5025221 pour Windows 10 dans le cadre du Patch Tuesday d’avril 2023. Cette mise à jour est requise et s’installera automatiquement via Windows Update, sauf si vous avez modifié vos paramètres. Vous pouvez également l’installer manuellement maintenant en allant dans Paramètres, en cliquant sur Windows Update et en sélectionnant « Vérifier les mises à jour ».

Que corrige la mise à jour KB5025221 ?

La mise à jour KB5025221 s’applique aux versions 22H2, 21H2, 21H1 et 1809 de Windows 10 et contient des correctifs de sécurité pour 97 vulnérabilités. Par ailleurs, il corrige dix problèmes pouvant entraîner des plantages, des problèmes de compatibilité et des erreurs dans le système d’exploitation.

Principaux correctifs

Cette mise à jour implémente la nouvelle solution de mot de passe de l’administrateur local Windows (LAPS) en tant que fonctionnalité intégrée dans Windows.

Cette mise à jour concerne la République arabe d’Égypte. La mise à jour soutient le mandat du gouvernement pour l’heure d’été d’ici 2023.

Cette mise à jour corrige un problème de compatibilité. Le problème se produit en raison d’une utilisation non prise en charge du registre.

Cette mise à jour corrige un problème connu affectant les profils d’appareils kiosque. Si vous avez activé la connexion automatique, cela peut ne pas fonctionner. Une fois que le pilote automatique a terminé le provisionnement, ces appareils restent sur l’écran des informations d’identification. Ce problème se produit après l’installation des mises à jour datées du 10 janvier 2023 et ultérieures.

Cette mise à jour résout un problème qui fait que la configuration de l’état souhaité oublie sa configuration précédente si le fichier metaconfig.mof est manquant.

Cette mise à jour améliore la compatibilité avec certaines imprimantes qui utilisent des pilotes d’imprimante Windows GDI (Graphical Device Interface) qui ne respectent pas entièrement les normes GDI.

Cette mise à jour résout un problème qui fait que l’icône d’identification PIN FIDO2 (Fast Identity Online 2.0) est absente de l’écran d’identification d’un moniteur externe. Cela se produit lorsque le moniteur est connecté à un ordinateur portable fermé.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :