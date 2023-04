Xiaomi 13 Ultra : Le maître du monde des smartphones arrive le 18 avril

Après de multiples fuites et rumeurs, le Xiaomi 13 Ultra a commencé à se matérialiser au début du mois. Maintenant, Xiaomi confirme que ce n’est pas un mythe, le nouveau souverain du monde des smartphones devrait arriver le 18 avril. Le Xiaomi 13 Ultra, avec un énorme accent sur le département de la caméra, devrait devenir officiel. Xiaomi confirmé l’arrivée du téléphone plus tôt ce mois-ci, et maintenant nous avons la date de lancement avec un magnifique nouveau teaser qui nous donne un aperçu de l’appareil photo.

Une fois de plus, le Xiaomi 13 Ultra aura un design d’appareil photo qui le distingue parmi la foule. Nous avons un îlot circulaire qui se distingue du langage de conception introduit avec les Xiaomi 13 et 13 Pro. Cette fois-ci, nous avons quatre tireurs distincts. Selon le teaser, le Xiaomi 13 Ultra sera « un coup au-dessus » de la concurrence. Encore une fois, Xiaomi compte sur l’expertise de Leica pour faire de ce téléphone l’un des meilleurs smartphones pour la photographie.

Le nouveau Xiaomi 13 Ultra embarquera un nouveau système appelé objectif Leica Vario-Summicron. Apparemment, le tireur principal apportera une ouverture lumineuse f/1.8 et af/3.0 pour le vivaneau téléobjectif. La configuration apporte également un double flash LED pour aider dans les environnements sombres. Bien sûr, le logiciel jouera également un grand rôle dans l’amélioration des prises de vue nocturnes et les rendra riches en détails. Selon les rumeurs, le téléphone apportera un appareil photo principal Sony IMX989 50 MP de 1 pouce, un jeu de tir ultra large de 50 MP et deux téléobjectifs de 50 MP.

Les prétendues spécifications de Xiaomi 13 Ultra émergent

Les fuites suggèrent un écran AMOLED de 6,7 pouces pour le téléphone avec une résolution QHD+. Sous le capot, l’appareil emballera le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il sera alimenté par une batterie de 4 900 mAh avec une charge filaire de 90 W et une charge sans fil de 50 W.

Le Xiaomi 13 Ultra atteindra les marchés mondiaux, et les fuites indiquent un prix de départ de 6 300 CNY (915 $) pour le modèle de base avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cependant, nous nous attendons à ce que ce prix soit légèrement supérieur une fois que le téléphone atteindra l’Europe et d’autres marchés mondiaux.

La sortie du Xiaomi 13 Ultra prend tout son sens à ce stade. Selon Xiaomi lui-même, il n’y a pas de série Xiaomi 13S à venir en 2023. Ainsi, cet appareil avec les Xiaomi 13 et 13 Pro seront les seuls fleurons de la marque tout au long de 2023. Le 13 Ultra agira comme une suite du Xiaomi 12S Ultra qui lancé au second semestre 2022. Nous sommes curieux de voir si l’entreprise a des surprises en réserve pour l’événement du 18 avril.