La station de travail à six écrans mise à jour contient 192 cœurs, 384 threads et 3 To de DDR5

En bref : Vous souvenez-vous du PC transportable a-X2P de Mediaworkstations d’il y a quelques années ? C’était déjà une machine incroyablement puissante, mais la société lui a donné une mise à niveau, ajoutant non pas un mais deux processeurs AMD Epyc (Genoa) 9654 pro offrant un total de 192 cœurs et 384 threads, ainsi que jusqu’à 3 To de mémoire DDR5. Vous pouvez également opter pour un modèle à six écrans.

La station de travail a-X2P d’origine de 2020 pourrait être équipée du Threadripper 3990X à 64 cœurs et 128 threads d’AMD, du GPU Tesla V100 de 32 Go de Nvidia, de 64 Go de RAM, de 4 To de SSD et de 28 To de stockage SATA. Il pesait également 23 livres dans sa configuration de base. Alors que le modèle mis à jour conserve le même design, le hardware a été rafraîchi.

La mise à jour la plus importante est peut-être le processeur ; Mediaworkstations a sauté une génération et est passé directement aux processeurs Epyc 9004 (Genoa) alimentés par Zen 4. Il peut être spécifié avec deux processeurs AMD Epyc 9654 pour ceux qui veulent 192 cœurs et 384 threads. Ils peuvent être couplés avec jusqu’à 3 To de mémoire DDR5 (12 modules de mémoire de 256 Go) sur la carte mère SP5 à double socket Gigabyte MZ73 e-ATX, bien que le mobo puisse prendre en charge le double de cette quantité.

Ailleurs, les acheteurs peuvent ajouter jusqu’à deux cartes graphiques ou accélérateurs pleine grandeur. L’a-X2P comprend un contrôleur de gestion Aspeed AST2600, un SSD de démarrage M.2 NVMe (PCIe 4.0), un connecteur SlimSAS 4i avec quatre ports SATA III et deux connecteurs SlimSAS 8i avec quatre ports PCIe 4.0 ou 16 ports SATA III. À l’arrière, vous obtenez deux ports LAN Base-T 10 Gb/s haut débit du Broadcom BCM57416, deux ports USB 3.2 Gen 1, un port VGA, un port COM et un port MLAN. Pas d’options de connectivité sans fil, malheureusement

La partie la plus intéressante de l’a-X2P est qu’il peut être équipé de six moniteurs de 24 pouces atteignant une luminosité de 4K et 1 000 nits. Choisir cette option pousse le poids déjà lourd du poste de travail de 45 livres à 55 livres.

Il n’y a pas de prix officiel pour l’a-X2P – les entreprises doivent contacter Mediaworkstations pour discuter du montant qu’elles paieront – mais avec un seul Epyc 9654 au prix de 11 805 $, attendez-vous à remettre une petite fortune pour le modèle le plus performant.

