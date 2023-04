La première image réelle de l’iPhone 15 Pro avec un bouton à semi-conducteurs apparaît en ligne

Au cours des derniers mois, plusieurs rendus de la série iPhone 15 ont montré ses nouveaux boutons à semi-conducteurs. Maintenant, nous avons la première image réelle supposée de l’iPhone 15 Pro montrant sa conception globale. L’iPhone 15 Pro aurait des boutons à semi-conducteurs et une interface USB Type-C. Actuellement, il semble que les boutons physiques de volume divisé + et – et le Switch de sourdine latéral ont été supprimés de la série iPhone 15 Pro. Cet appareil est désormais livré avec un seul bouton mince.

Il convient de noter qu’il y a toujours eu un bouton de sourdine physique depuis la naissance de l’iPhone. Selon les rumeurs, les deux boutons auront désormais une conception à semi-conducteurs, un peu comme le bouton d’accueil non pressable de l’iPhone 7. Bien que ces deux boutons ne puissent pas réellement bouger, ils peuvent simuler une poussée en utilisant deux moteurs Taptic Engine intégrés.

La série iPhone 15, en particulier la série iPhone 15 Pro, devrait utiliser des boutons tactiles à semi-conducteurs, selon les affirmations antérieures de diverses sociétés de recherche. Cela indique qu’Apple peut lancer un modèle d’iPhone sans aucun bouton physique.

La société a déclaré dans une lettre aux actionnaires qu’elle « s’engage toujours avec un client stratégique » et prévoit « de lancer un nouveau composant HPMS dans les smartphones cette année ». Le terme « HPMS » indique les « puces à signaux mixtes hautes performances » de la société. ”. Ceux-ci sont utilisés dans le pilote haptique de l’iPhone pour le Taptic Engine.

Le PDG de la société a notamment réduit le délai de lancement de la nouvelle fonctionnalité à « la seconde moitié de cette année ». Cela correspond à peu près au calendrier de sortie habituel d’Apple, vers septembre et octobre.

La série iPhone 15 Pro apportera quelques mises à niveau

Le Taptic Engine supplémentaire pour les boutons tactiles qui sera utilisé dans les variantes de l’iPhone 15 Pro est susceptible d’inclure les nouvelles pièces que les fournisseurs Apple ont spécifiées. En fait, il a été dit que la série iPhone 15 de cette année changerait le plus ces dernières années. Il est logique que la conception subisse également des changements. Avec les informations selon lesquelles la série iPhone 15 aura à nouveau une forme ronde, se débarrasser des boutons physiques semble être une sage décision.

Cependant, les nouveaux pilotes Taptic Engine doivent être mis à disposition pour activer ce concept. Pourtant, le montage de gros composants à proximité du cadre reste un défi majeur pour la zone intérieure de l’iPhone. Les AirPods Pro2 qu’Apple a récemment lancés l’année dernière ont en fait des boutons tactiles. Apple offre des commentaires et des sons fantastiques pour imiter l’effet réel du bouton dès que l’utilisateur appuie sur le bouton. Si vous étiez, pour résumer, le sentiment en un seul mot, ce serait Fabuleux.

Si les appareils de la série iPhone 15 Pro utilisent cette méthode, il peut être possible de créer un mode de fonctionnement pour les AirPods Pro2 similaire au glissement.

Plus de mises à niveau

De plus, une loi récente de l’Union européenne stipule que tous les articles électroniques entrant en Europe doivent avoir des ports USB Type-C. Apple pourrait être amené à mettre à jour le port de charge de l’iPhone à la suite de cette mesure. Néanmoins, il y a des rumeurs selon lesquelles Apple a créé un circuit intégré d’interface Lightning & Type Type-C qui sera utilisé dans les modèles d’iPhone 15 de cette année et d’autres produits approuvés par MFi.

Cependant, notez que cette stratégie ne consiste probablement pas seulement à empêcher le nouveau téléphone d’utiliser des appareils MFi, mais également à rendre le nouveau téléphone et les nouveaux périphériques compatibles avec les anciens gadgets et iPhones. Néanmoins, Apple n’exige pas actuellement la certification MFi pour son interface USB Type-C. QA l’heure actuelle, il n’est pas clair si Apple mettrait à jour ses anciens produits.

Dans tous les cas, il est presque acquis dans l’industrie que l’interface USB Type-C sera complètement adoptée par la série iPhone 15 cette année. Le prix de la série iPhone 15 Pro a également quelque peu augmenté en raison de l’adoption de boutons à semi-conducteurs.

Les données de la chaîne industrielle montrent qu’Apple accordera la priorité à la mise à jour de la série iPhone 15 Pro. S’il suit le même parcours que cette année, l’iPhone 15 standard utilisera la même puce A16 que la série iPhone 14 Pro. La série Pro utilisera la nouvelle puce A17 3 nm produite par TSMC.

Prix ​​iPhone 15 Ultra

Tout le monde s’intéresse à la série iPhone 15, qui sortira en septembre de cette année. Une information récente indique qu’Apple modifiera considérablement la série iPhone 15. Ces nouvelles mises à niveau rendront cependant cet appareil très coûteux. En fait, cela n’augmentera pas seulement le coût du téléphone ; cela fera également de cet appareil l’iPhone le plus cher de tous les temps. Selon une récente fuite interne, l’iPhone 15 Ultra haut de gamme coûterait probablement près de 20 000 yuans. Cela équivaut à un montant stupéfiant de 2907 $.

Le modèle « Pro Max » recevra probablement également un nouveau nom d’Apple : « Ultra ». L’écart entre le modèle Pro et le modèle Ultra sera par la suite creusé par l’entreprise. Seuls quelques privilégiés pourront acheter le modèle « Ultra », un article de luxe coûteux. Le suffixe « Ultra » est utilisé dans les noms des appareils phares les plus avancés actuellement proposés par les principales marques de téléphones mobiles. Les goûts de Xiaomi 12S Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra et d’autres utilisent ce suffixe. Apple fera de même. En comparaison, le modèle 1 To de l’iPhone 14 Pro Max coûte 13 499 yuans (1 960 $), tandis que les modèles 128 Go, 256 Go et 512 Go coûtent 8 999 yuans (1 307 $), 9 899 yuans (1 437 $) et 11 699 yuans (1 699 $), respectivement.

Avec le type de mises à niveau que le modèle Ultra apportera, Apple doit augmenter le prix de l’iPhone. Le modèle Ultra sera un véritable appareil de luxe d’Apple.