L’application de fitness Strava fonctionne désormais avec Spotify dans sa dernière mise à jour

Strava, le tracker de fitness populaire pour iPhone et Apple Watch, déploie cette semaine une mise à jour majeure de son application. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs pourront interagir avec les chansons Spotify directement depuis Strava sans avoir à quitter l’application.

L’application Strava propose désormais l’intégration de Spotify

Comme détaillé par Strava, la dernière version de l’application a maintenant une intégration complète avec Spotify. Cela indique que les utilisateurs peuvent lire, mettre en pause, reprendre, ignorer et explorer leurs chansons Spotify préférées à partir de Strava. L’intégration fonctionne également pour les podcasts et les livres audio. La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de « puiser facilement dans la motivation qui les fait bouger ».

« Nous sommes ravis de nous associer à un leader mondial comme Spotify pour intégrer de manière transparente la musique et le mouvement sur la plate-forme », a déclaré Mateo Ortega, vice-président des partenariats chez Strava. « Cette nouvelle fonctionnalité renforce encore la position de Strava au centre du fitness connecté et continue de démontrer la puissance de la communauté mondiale des personnes actives sur Strava », a-t-il ajouté.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Strava vous aide à suivre et à analyser de nombreux aspects de vos entraînements. Il utilise des capteurs comme le GPS et le moniteur de fréquence cardiaque pour vous donner des mesures avancées. Plus que cela, il possède de multiples fonctionnalités sociales, comme une option pour partager vos activités avec d’autres en temps réel.

L’application propose également des « statmaps », qui apportent un code couleur à vos cartes d’entraînement pour les données telles que la vitesse, l’élévation, le rythme, la fréquence cardiaque, la puissance et le temps. Et avec Segments, il est facile de créer un classement pour rivaliser avec vos amis.

Strava est disponible gratuitement sur l’App Store. Cependant, certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement payant.

Lire aussi

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :