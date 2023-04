Il y a un pays où vous pouvez envoyer de l’argent sur WhatsApp : comment fonctionne le paiement Meta chat

Il était déjà possible de payer sur l’application, mais le système de transaction peer-to-peer n’était pas pratique, il sera désormais possible de faire des achats en payant avec une carte de débit ou de crédit.

Des achats de bout en bout peuvent être effectués. Mark Zuckerberg a publié un post sur Facebook où il expliquait qu’« au Brésil, les gens pourront payer les entreprises locales directement à partir d’un chat WhatsApp ».

Cette décision débloque le marché des paiements commerciaux in-app, la société avait déjà lancé des transactions peer-to-peer via WhatsApp Pay au Brésil, une solution qui ne s’était cependant pas révélée efficace. « Cette expérience de paiement simple et sécurisée change la donne pour les particuliers et les petites entreprises qui souhaitent acheter et vendre sur WhatsApp sans avoir à visiter un site Web, ouvrir une autre application ou payer en personne. Nous lançons aujourd’hui pour un petit nombre d’entreprises et nous en déploierons beaucoup d’autres au cours des prochains mois », a déclaré la société dans l’annonce.

Paiements sur WhatsApp

L’ampleur du phénomène n’est pas encore claire, il n’y a pas de données actualisées sur les entreprises qui utiliseraient Whatsapp pour les paiements. En 2020, la société a annoncé que 5 millions d’entreprises dans le pays utilisaient l’application. L’année dernière, cependant, la fonction « Dictionnaire » a été lancée sur Whatsapp au Brésil, une version numérique des pages jaunes qui permettait aux clients de rechercher l’entreprise de référence pour effectuer des achats. Un large éventail d’entreprises avaient adhéré à l’initiative, des épiceries aux agences de voyages. Désormais, en combinant les deux fonctions, il sera possible de trouver des entreprises et d’effectuer des achats directement sur l’application.

Il était déjà possible de payer sur WhatsApp, mais le système de transaction peer-to-peer n’était pas pratique. Les magasins ne pouvaient utiliser qu’un service de paiement tiers pour générer un lien de paiement et l’inclure dans un message WhatsApp. Désormais, le service, en collaboration avec des processeurs de paiement tels que MercadoLibre (MELI.O), Mercado Pago, Itau Unibanco (ITUB4.SA) Rede et Cielo (CIEL3.SA), permettra aux utilisateurs de WhatsApp d’effectuer des achats et de payer directement via le crédit et application de carte de débit de Mastercard et Visa, a déclaré Meta dans un communiqué. L’entreprise a choisi de tester l’option au Brésil qui a augmenté les paiements numériques ces dernières années. Les données rapportées par Meta montrent que plus de 124 personnes ont utilisé Pix, une plateforme de paiement instantané exploitée par la banque centrale du pays, l’année dernière.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :