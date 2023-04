L’iPhone 15 Pro n’a peut-être pas de nouveaux boutons de volume à semi-conducteurs après tout

Selon plusieurs sources, l’iPhone 15 Pro devrait avoir de nouveaux boutons de volume à semi-conducteurs avec retour haptique, similaires au bouton d’accueil introduit avec l’iPhone 7. Alors que même Netcost-security.fr a corroboré ce rapport, l’analyste de Haitong Tech, Jeff Pu, a déclaré mardi que le L’iPhone 15 Pro n’a peut-être pas les boutons à semi-conducteurs après tout.

Apple aurait abandonné son projet de changer les boutons de volume de l’iPhone 15 Pro

Pu a entendu des sources familières avec la chaîne d’approvisionnement d’Apple que la société pourrait revenir à la conception classique du bouton de volume sur l’iPhone 15 Pro, car la nouvelle solution aurait une conception beaucoup plus complexe. Selon l’analyste, les nouveaux boutons nécessiteraient trois nouveaux moteurs haptiques à l’intérieur de l’iPhone.

En conséquence, les boutons de volume à semi-conducteurs peuvent finir par être poussés vers les modèles d’iPhone 2024 pour donner à Apple plus de temps pour construire les pièces requises. Bien sûr, cela est contraire aux attentes et au « consensus du marché », puisque toutes les rumeurs jusqu’à présent ont été assez affirmatives en ce qui concerne les nouveaux boutons de volume.

Il n’est pas certain que cela affectera également le nouveau bouton de sourdine, qui devrait acquérir de nouvelles fonctionnalités avec la refonte.

Dans notre reportage exclusif du 3 mars, nous expliquions :

Selon notre source, qui est habituée à fabriquer des accessoires certifiés pour les produits Apple, les modèles d’iPhone 15 Pro abandonneront les boutons séparés d’augmentation et de diminution du volume pour un nouveau bouton unique qui fonctionne dans les deux sens selon l’endroit où l’utilisateur appuie dessus. De plus, la source nous a dit que le Switch de sourdine classique sera remplacé par un nouveau « bouton de type pression », ce qui suggère que le bouton sera également capacitif et que les utilisateurs devront forcer l’appuyer pour mettre le téléphone en mode silencieux.

Dans nos rendus exclusifs pour iPhone 15 Pro, nous montrons également à quoi ressembleraient les nouveaux boutons.

En savoir plus sur l’iPhone 15

Le changement le plus notable dans les iPhones de cette année basé sur les rendus qui ont fui est le passage du port Lightning à USB-C, ce qui marquerait un changement majeur par rapport au connecteur propriétaire d’Apple utilisé sur les iPhones et la plupart des accessoires Apple depuis 2012.

Cependant, les nouveaux téléphones auront un nouveau design avec des bords légèrement incurvés, tandis que la bosse de l’appareil photo sera plus grande et les cadres d’affichage plus fins. Apple conservera les quatre mêmes tailles de la gamme actuelle d’iPhone 14 pour les nouveaux modèles. Cependant, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus abandonneront l’encoche au profit de Dynamic Island.

Les nouveaux iPhones devraient être annoncés par Apple en septembre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :