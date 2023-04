Les Mac Apple Silicon sont-ils si bons que nous aurons besoin de moins de mises à niveau ?

Le lancement des Mac Apple Silicon en 2020 a été l’un des développements les plus attendus de l’histoire des Mac. Les rumeurs remontent au moins à 2014, et avec le recul, l’écriture était déjà sur le mur quand Apple a développé sa propre puce pour l’iPad et l’iPhone 4 de première génération en 2010.

Le chef du matériel d’Apple, Johny Srouji, a déclaré l’année dernière que l’entreprise elle-même travaillait sur le projet depuis 14 ans…

Le passage aux puces de la série M conçues par Apple était la troisième fois dans les (alors) 36 ans d’histoire du Mac que la société changeait d’architecture de processeur :

2020 était la première fois que la société concevait son propre processeur Mac, apportant à ses ordinateurs les deux mêmes avantages majeurs dont elle bénéficiait déjà avec l’iPhone et l’iPad.

Le premier est l’efficacité. Parce qu’Apple conçoit à la fois du matériel et des logiciels pour les appareils iOS, elle est en mesure d’assurer à la fois une compatibilité totale – et donc une plus grande stabilité et fiabilité – et une efficacité maximale. C’est la raison pour laquelle les iPhones et les iPads offrent des performances et une autonomie de batterie bien supérieures à ce que leur taille de RAM et leur capacité de batterie relativement modestes le suggèrent.

Apple peut modifier son logiciel en fonction du matériel – ce que n’importe quel fabricant peut faire – mais il peut également modifier le matériel pour répondre aux exigences logicielles.

Le second – et de loin le plus important – est qu’il libère Apple des cycles matériels tiers. La plupart des fabricants phares d’Android sont à la merci des cycles de production Snapdragon de Qualcomm, par exemple. Vous voulez concevoir un téléphone plus rapide ? Eh bien, vous ne pouvez pas tant que Qualcomm n’a pas créé le processeur nécessaire pour le faire.

Apple, en revanche, peut déterminer ses propres cycles de puces de la série A. Jusqu’à présent, il s’est installé sur un cycle annuel de tic-tac, mais est libre de le modifier comme et quand il le souhaite.