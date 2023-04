Surface Laptop Studio 2 : tout ce que l’on sait sur l’ordinateur portable le plus puissant de Microsoft

Microsoft s’apprête à lancer une nouvelle génération de son ordinateur portable Surface Laptop Studio, qui s’annonce comme le plus puissant à ce jour. Selon certaines fuites, le Surface Laptop Studio 2 aurait un processeur Intel Core i7 à 14 cœurs et une carte graphique NVIDIA RTX 4060, ainsi que jusqu’à 64 Go de RAM.

Qu’est-ce que Surface Laptop Studio ?

Le Surface Laptop Studio est un ordinateur portable hybride qui peut être transformé en tablette ou en support pour dessiner ou écrire avec le stylet Surface Pen. Il dispose d’un écran tactile de 14,4 pouces avec une résolution de 2400 x 1600 pixels et un rapport d’aspect de 3:2. Son design est élégant et minimaliste, avec un corps en aluminium et un clavier rétro-éclairé.

Le Surface Laptop Studio a été lancé en octobre 2021 en tant que successeur du Surface Book, se positionnant comme l’ordinateur portable le plus avancé de la gamme Surface, destiné aux créateurs de contenu, aux professionnels et aux étudiants. Son prix débute à 1 599 euros pour le modèle le plus basique, qui intègre un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD.

Quelles nouvelles apportera le Surface Laptop Studio 2 ?

Selon des tests de performances publiés sur Geekbench, le Surface Laptop Studio 2 serait équipé d’un processeur Intel Core i7-13800H, qui appartient à la génération Raptor Lake et possède 14 cœurs et 20 threads. Ce processeur est basé sur 6 cœurs Raptor Cove haute performance et 8 cœurs Gracemont haute efficacité.

De plus, le Surface Laptop Studio 2 intégrerait une carte graphique NVIDIA RTX 4060, qui fait partie de la série RTX 40 et disposerait de 8 Go de mémoire VRAM GDDR6. Cette carte graphique offrirait un énorme bond en puissance et en performances par rapport à la génération précédente, la RTX 30.

Une autre nouveauté serait la possibilité d’avoir jusqu’à 64 Go de RAM DDR5, soit le double de ce que propose actuellement le Surface Laptop Studio. Cette quantité de mémoire permettrait d’exécuter plusieurs applications et tâches sans problème.

Les résultats de Geekbench montrent que le Surface Laptop Studio 2 a obtenu 2 564 points au test monocœur et 12 463 au test multicœur. Ces chiffres surpassent largement ceux du Surface Laptop Studio original, qui a marqué respectivement environ 1 985 et 6 788 points.

Comparaison entre les deux versions

Ordinateur portable Surface Studio 2 Studio pour ordinateur portable Surface Processeur Intel Core i7-13800H (14 cœurs, 20 threads) Intel Core i5-11370H (4 cœurs, 8 threads) ou Intel Core i7-11370H (4 cœurs, 8 threads) Carte graphique NVIDIA RTX 4060 (VRAM GDDR6 de 8 Go) Intel Iris Xe ou NVIDIA RTX 3050 Ti (4 Go de VRAM GDDR6) Mémoire RAM Jusqu’à 64 Go de DDR5 Jusqu’à 32 Go de DDR4 Stockage SSD Un étranger Jusqu’à 2 To Filtrer Écran tactile de 14,4 pouces (2 400 x 1 600 pixels, format d’image 3:2) Écran tactile de 14,4 pouces (2 400 x 1 600 pixels, format d’image 3:2) Prix Un étranger A partir de 1599 euros

Quand sortira le Surface Laptop Studio 2 ?

Bien que Microsoft n’ait pas officiellement confirmé l’existence du Surface Laptop Studio 2, cet ordinateur portable devrait être lancé dans le courant du second semestre de cette année 2023. Selon certaines sources, l’appareil aurait le nom de code « Ersa » et serait axé en concurrence avec d’autres ordinateurs portables haut de gamme sur le marché.

Le Surface Laptop Studio 2 ne devrait pas voir de changements significatifs dans sa conception externe ou sa taille d’écran. On ne sait pas non plus s’il y aura une version plus grande ou plus petite. Ce qui semble clair, c’est que Microsoft veut proposer un ordinateur portable capable de satisfaire les besoins les plus exigeants de ses utilisateurs.

