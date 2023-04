Actu: écran externe Apple mini-LED de 27 pouces ciblant la sortie de 2025

Hier, l’analyste d’affichage Ross Young a déclaré qu’Apple avait abandonné les plans d’un nouvel écran externe de 27 pouces avec la technologie d’écran mini-LED. Selon les rumeurs, il s’agirait soit de l’Apple Studio Display de deuxième génération, soit d’un modèle haut de gamme qui s’intercalerait entre lui et le Pro Display XDR.

Cependant, L’analyste Apple Ming-Chi Actu n’est pas d’accord aujourd’hui que le projet a été complètement abandonné, disant à la place qu’il pense que le produit est sur le point d’arriver – éventuellement. Actu dit que la production de masse devrait commencer fin 2024 ou début 2025.

Actu a déclaré que l’écran inclurait toutes les fonctionnalités « que l’on pourrait attendre d’un moniteur haut de gamme », probablement en référence à la prise en charge de ProMotion 120Hz. Il utilisera également un nouveau fond de panier en verre, un changement par rapport à ce que l’on voit habituellement dans la gamme actuelle de produits Apple avec écrans.

Actu dit que le nouveau fond de panier permettra au panneau d’être plus fin et aux cadres d’affichage globaux d’être plus fins, permettant un châssis global plus élégant.

Mise à jour sur les rumeurs de nouvelles prédictions d’affichage Apple 27″ : 1. Il est prévu pour une production de masse en 2024 ou au début de 2025, offrant toutes les fonctionnalités que l’on peut attendre d’un moniteur haut de gamme.

2. Utilisant la technologie mini-LED, et le changement de conception le plus notable consiste à changer le matériau… — 郭明錤 (Ming-Chi Actu) (@mingchikuo) 11 avril 2023

Le Studio Display a été lancé en 2022, aux côtés du Mac Studio. En supposant que l’estimation de Actu pour 2025 soit exacte, cela indiquerait que l’affichage ne serait pas mis à jour avant environ trois ans. Cependant, ce n’est pas une période inhabituellement longue lorsque vous regardez la longue queue de la feuille de route de l’affichage externe d’Apple.

Le Pro Display XDR devrait être rafraîchi et lancé en 2019. Pendant un certain temps, des rumeurs ont indiqué qu’un nouveau Pro Display XDR arriverait parallèlement au lancement du nouveau Mac Pro. Netcost-security.fr a vu des preuves qu’un écran Apple avec une résolution 7K était en cours de développement. Cela pourrait être l’éventuel successeur de Pro Display XDR, chaque fois qu’il arrivera.

Bien sûr, toutes ces rumeurs pourraient ne jamais se concrétiser. Comme mon collègue Zac Hall l’a souligné hier, l’Apple Studio Display a aujourd’hui un avantage tangible : il existe.



