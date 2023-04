CarPlay apprend à commander une pizza pendant que vous conduisez

Dans l’édition d’aujourd’hui de « choses dont vous ne saviez pas avoir besoin », Domino’s a annoncé que vous pouvez désormais commander à l’avance en utilisant CarPlay. En utilisant l’application Domino’s mise à jour via CarPlay, vous pouvez utiliser une simple fonction « Appuyer pour commander » pour passer une commande sans utiliser votre téléphone du tout.

Commande ???? via CarPlay

La nouvelle application Domino’s propose deux façons de commander via CarPlay : « Tap to Order » ou « Call to Order ». Ce dernier se concentre sur la commande entièrement mains libres, tandis que le premier vous permet de passer une commande sans parler à un humain.

Les clients ont deux options de commande via l’application Domino’s sur CarPlay : « Tap to Order » ou « Call to Order ». Tap to Order permet aux clients de soumettre leur Easy Order enregistré ou l’une de leurs commandes les plus récentes, tandis que « Call to Order » leur permet de passer la commande de leur choix, les mains libres, en parlant à un représentant du service client.

L’application CarPlay pour Domino’s permet également aux clients de suivre leur commande via la fonction « Domino’s Tracker ». Le système est alimenté par la toute nouvelle plate-forme de commande AnyWare de la société, qui est également la technologie derrière la commande de Domino via votre Apple Watch.

Pourquoi Domino’s a-t-il ressenti le besoin d’ajouter la prise en charge de la commande via CarPlay ? Christopher Thomas-Moore, vice-président senior et directeur numérique de Domino, explique :

Domino’s est connu comme le leader de l’industrie en matière de pizza et de technologie, et nous nous efforçons constamment de continuer à offrir la meilleure expérience à nos clients. C’est pourquoi nous avons lancé l’application Domino’s sur CarPlay. Nous savons à quel point il peut être frustrant d’attendre dans une file d’attente juste pour passer une commande. L’application Domino sur CarPlay est une excellente alternative à cela, car les clients ont toujours la possibilité de rester dans leur voiture et peuvent passer une commande où qu’ils soient, sans attendre dans un long service au volant. C’est encore une autre façon d’offrir plus de facilité et d’options de commande aux clients à travers les États-Unis.

Vous pouvez télécharger l’application Domino’s via l’App Store. Que vous trouviez ou non cette fonctionnalité utile dépend de vous, mais c’est au moins une autre application pour le catalogue CarPlay.

