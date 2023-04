Apple est le plus grand perdant alors que la faible demande fait chuter les livraisons mondiales de PC

En bref : C’est une affaire d’un autre jour, un autre rapport sombre sur l’état du marché des PC. Cette fois, c’est le géant de la recherche IDC qui a produit un sombre résumé de l’industrie. Le premier trimestre a vu le cratère des expéditions mondiales, et la plus grande victime a été la plus grande entreprise du monde, Apple.

Le dernier rapport d’International Data Corporation (IDC) sur le marché des PC rappelle les problèmes auxquels l’industrie est confrontée depuis environ un an maintenant : faible demande, stocks excédentaires et aggravation du climat macroéconomique.

Le premier trimestre a vu les expéditions de PC traditionnels s’effondrer à 56,9 millions, marquant une baisse de -29% par rapport aux 80,2 millions d’unités expédiées à la même période l’an dernier. IDC note que les chiffres illustrent comment les expéditions sont, du moins pour le moment, revenues aux niveaux enregistrés avant le boom induit par la pandémie. Le volume des expéditions au premier trimestre était nettement inférieur aux 59,2 millions d’unités expédiées au premier trimestre 2019 et aux 60,6 millions au premier trimestre 2018.

Alors que les cinq principaux fabricants de PC ont enregistré une baisse de la croissance d’une année sur l’autre au premier trimestre 2023, c’est Apple qui a été le plus touché. Les expéditions de Cupertino ont chuté de -40,5 % au cours du trimestre.

Le malheur d’Apple n’est pas trop surprenant. Les MacBook Pro actualisés avec les puces M2 Pro et M2 Max sont revenus en janvier pour des critiques élogieuses – ils ont remporté certaines catégories dans notre récent article sur les meilleurs ordinateurs portables – mais la société aurait gelé la production de sa série M2 de SoC en janvier et février en raison d’une baisse de demande anticipée de MacBook. Apple aurait repris la production en mars, mais à un rythme 50 % plus lent qu’avant la fermeture.

Lenovo reste la première entreprise en termes de livraisons totales au premier trimestre (12,7 millions). Il est suivi par HP, Dell, Apple et Asus. HP a enregistré la plus faible baisse annuelle des expéditions, en baisse de -24,2 %.

Le rapport intervient quelques jours seulement après que Samsung, le plus grand fabricant mondial de puces DRAM et NAND, a déclaré qu’il réduirait la production de puces à ce qu’il appelle un « niveau significatif » après avoir annoncé ses bénéfices trimestriels les plus bas depuis la crise financière de 2009.

Il y avait de bonnes nouvelles dans le rapport. IDC écrit que le ralentissement de la demande donne aux fabricants le temps « d’apporter des changements alors que de nombreuses usines commencent à explorer des options de production en dehors de la Chine ». Apple a commencé à fabriquer des combinés iPhone 13 en Inde en avril dernier alors qu’elle cherche à réduire sa dépendance à l’égard de la nation d’Asie de l’Est.

L’autre point positif est qu’IDC pense que l’industrie connaîtra un retour à la croissance vers la fin de l’année, car l’économie mondiale devrait s’améliorer. On s’attend également à ce que davantage de personnes et d’entreprises passent à Windows 11.

« D’ici 2024, une base installée vieillissante commencera à être rafraîchie », a déclaré Linn Huang, vice-président de la recherche, Appareils et écrans chez IDC. « Si l’économie est à la hausse d’ici là, nous nous attendons à une hausse significative du marché alors que les consommateurs cherchent à se rafraîchir, les écoles cherchent à remplacer les Chromebooks usés et les entreprises passent à Windows 11. Si la récession sur les marchés clés se prolonge l’année prochaine, la reprise pourrait être une corvée. »

