Annonce du processeur de centre de données Loongson à 32 cœurs fabriqué en Chine

En un mot : Loongson a franchi une étape importante deux ans seulement après avoir cessé d’utiliser des outils américains dans le but de réduire sa dépendance vis-à-vis de la technologie étrangère. La société livrerait maintenant le LS3D5000, un processeur à 32 cœurs qui, selon eux, peut remplacer le hardware étranger dans les centres de données chinois.

Loongson a annoncé le 3D5000 lors d’un sommet tenu à Hebi dans la province du Henan la semaine dernière. C’est le troisième processeur que la société a fabriqué en utilisant son propriétaire ISA LoongArch. En juillet 2021, ils ont annoncé le 3A5000 à quatre cœurs, qui a été complété par le 3C5000 à 16 cœurs en juin 2022. Sous le capot, le 3D5000 comprend deux complexes de cœur 3C5000 reliés entre eux par une puce IO.

Le 3D5000 utilise des cœurs LA464 conçus pour une utilisation dans les centres de données. Il est cadencé à 2 GHz et dispose de 64 Mo de cache L3 partagés entre ses deux complexes. Il prend en charge huit canaux de mémoire DDR4-3200 ECC et cinq interfaces HyperTransport, qui sont en quelque sorte un croisement entre les voies PCIe et les canaux de mémoire. Il a un TDP de 300 W, mais Loongson dit qu’il consommera environ 150 W sous la plupart des charges.

Source de l’image : Sina Finance

Loongson a construit tout un écosystème autour du 3D5000. Il possède sa propre socket appelée LGA 4129 et un contrôleur spécial appelé 7A2000 avec lequel il peut être associé pour permettre des configurations à double et quadruple sockets comportant jusqu’à 128 cœurs. Loongson a également annoncé le contrôleur de gestion de la carte de base 2K050 (BMC) qui est un outil optionnel pour surveiller et administrer les serveurs basés sur 3C5000 et 3D5000. Il utilise les mêmes cœurs LA464 que les deux processeurs, mais downclockés à 500 MHz.

Il est difficile de prédire les performances des processeurs comme le 3D5000. Loongson dit qu’il marque 425 points dans le benchmark entier SPEC CPU 2006, mais en raison de l’ancienneté de ce test, il est difficile de le comparer aux scores des processeurs modernes. Le point de comparaison le plus proche que nous ayons pu trouver était l’AMD Epyc 7601 à 32 cœurs. Le processeur de six ans marque 1170 à 1210 points, ce qui le rend environ 2,5 fois plus rapide que le 3D5000. Bien que ce soit toujours un bon résultat pour Loongson, cela montre jusqu’où Loongson doit aller avant de pouvoir concurrencer AMD et Intel. Et peut-être que ça ne le sera jamais.

Loongson a été mis sur liste noire par les États-Unis le mois dernier parce qu’il a vendu des processeurs à l’armée chinoise. En conséquence, il ne peut acheter aucun équipement américain ou s’associer à des entreprises qui utilisent actuellement des équipements américains. Bien que Loongson et son partenaire de fabrication SMIC soient prêts à être mis sur liste noire, il ne leur serait peut-être pas possible de survivre sans l’injection de technologie étrangère.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :