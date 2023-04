La production de panneaux MacBook Air 15 pouces augmenterait avant le lancement prochain

Nous avons entendu beaucoup de rumeurs sur un nouveau MacBook Air 15 pouces, et même Netcost-security.fr a partagé des détails exclusifs sur ce modèle. Maintenant analyste DSCC Ross Jeune a déclaré que les fournisseurs d’Apple accéléraient la production des panneaux d’affichage pour le nouveau MacBook, ce qui suggère que le lancement pourrait avoir lieu bientôt.

Un nouveau MacBook Air 15 pouces est en route

Selon Young, la production des panneaux du MacBook Air 15 pouces a commencé en février et s’est accélérée en mars. L’analyste indique que la production devrait à nouveau augmenter en avril, avant l’annonce officielle du nouvel ordinateur portable dans les semaines à venir.

Mais même Young ne sait pas exactement quand Apple prévoit de présenter ce nouveau MacBook Air 15 pouces, et il existe des rapports contradictoires à ce sujet. « Je ne connais pas le moment précis du lancement, mais je suppose que fin avril/début mai », a déclaré l’analyste. Mais selon les sources de Netcost-security.fr, le lancement pourrait avoir lieu en juin lors de la WWDC 2023.

Netcost-security.fr a appris de sources qu’Apple travaillait sur une nouvelle génération de MacBook Air avec la puce M3 qui n’a pas encore été annoncée. Cette nouvelle génération serait développée avec deux modèles différents, l’un avec un écran de 13 pouces et l’autre avec un écran de 15 pouces. Les nouveaux ordinateurs portables portent respectivement le nom de code J513 et J515.

La société a également prévu de mettre à niveau le MacBook Pro 13 pouces avec la puce M3. Étant donné que la puce M2 a été annoncée en juin dernier lors de la WWDC 2022, il semble logique que la nouvelle puce et les premiers Mac qui en sont équipés soient annoncés lors de la conférence de cette année.

La puce M3 aura un processeur à 8 cœurs, tout comme M1 et M2. Et ni le MacBook Air ni le MacBook Pro 13 pouces n’auront de versions avec des variantes plus puissantes de la puce M3.

Plus de nouveau matériel à venir à la WWDC

En plus des nouveaux MacBook, Apple devrait dévoiler son premier casque de réalité mixte à la WWDC 2023. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles la société travaillait sur un Studio Display de nouvelle génération avec panneau Mini-LED et technologie ProMotion. Mais Ross Young a déclaré lundi que la société avait exclu ce projet « du moins pour le moment ».

Il convient de noter que la WWDC 2023 aura lieu du 5 au 9 juin, avec un événement d’ouverture spécial à Apple Park.



