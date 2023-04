Ce trou noir supermassif laisse une traînée de nouvelles étoiles dans son sillage

Vue d’ensemble : le télescope spatial Hubble de la NASA a récemment capturé quelque chose de différent de tout ce que les scientifiques ont vu auparavant. Initialement considéré comme un défaut d’imagerie, ils pensent maintenant qu’un gigantesque trou noir sortant d’une galaxie allume une traînée de jeunes étoiles derrière lui.

Lorsque Pieter van Dokkum de l’Université de Yale a remarqué pour la première fois une traînée à travers une image du télescope spatial Hubble de la NASA, il a supposé qu’un rayon cosmique avait créé un artefact lorsqu’il a frappé le télescope. Cependant, une enquête plus approfondie a révélé un événement cosmique unique.

Les scientifiques théorisent actuellement que la séquence est une traînée de jeunes étoiles de 200 000 années-lumière laissée par un trou noir supermassif jaillissant d’une galaxie. En traversant le nuage de poussière et de gaz entourant la galaxie à des vitesses suffisamment élevées pour voyager de la Terre à la Lune en 14 minutes, le gaz est choqué et chauffé et peut former de nouvelles étoiles en se refroidissant derrière le trou noir. Les chercheurs ne savent toujours pas comment cela fonctionne. Le trou noir pèse probablement environ 20 millions de soleils.

Vue d’artiste

Les circonstances qui ont conduit au phénomène pourraient avoir commencé avec la fusion de deux galaxies il y a environ 50 millions d’années. Les trous noirs supermassifs au centre de ces galaxies ont peut-être formé un binaire stable alors qu’ils tournaient l’un autour de l’autre pendant un certain temps. Plus tard, une troisième galaxie et un trou noir supermassif ont fusionné avec les deux autres, perturbant l’orbite stable.

Il y a environ 39 millions d’années, soit le binaire a expulsé le troisième trou noir, soit l’intrus a remplacé l’un des deux premiers. Dans tous les cas, l’événement a fait tomber le binaire et le troisième trou noir dans des directions opposées, laissant peut-être la galaxie d’origine sans aucun trou noir en son cœur.

Dès qu’il a remarqué la séquence, van Dokkum a essayé de la nettoyer en éliminant les rayons cosmiques de son analyse. Lorsque la séquence est restée, il s’est rendu compte que le télescope avait capturé quelque chose de nouveau. Lui et son équipe ont obtenu une confirmation supplémentaire grâce à la spectroscopie de suivi aux observatoires WM Keck à Hawaï. Les chercheurs prévoient également d’approfondir leurs recherches avec le télescope spatial James Webb et l’observatoire de rayons X Chandra.

Le document de recherche décrivant les résultats est disponible gratuitement dans Astrophysical Journal Letters. Si d’autres traînées comme celles-ci existent dans l’univers, le prochain télescope spatial romain Nancy Grace de la NASA pourrait être en mesure de les trouver à l’aide de l’apprentissage automatique.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :