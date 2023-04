Trouvez votre Ted Lasso intérieur avec ces nouveaux « entraînements auxquels croire » Apple Fitness +

Une nouvelle collection d’entraînements est arrivée sur Apple Fitness+. Au lieu d’un thème traditionnel, les nouvelles séances d’entraînement sont toutes inspirées du hit Apple TV + Ted Lasso. Voici toutes les nouvelles séances d’entraînement amusantes qui permettent de « croire » facilement.

Il y a quatre nouveaux entraînements inspirés du futbol (ou comme le dit Apply, le football) disponibles cette semaine, créés avec l’énergie de Ted Lasso. Plus deux nouveaux épisodes Time to Walk avec les stars de Lasso Hannah Waddingham et Brendan Hunt.

Les nouveaux entraînements inspirés du Lasso sont :

Faire du vélo avec Sherica – 30 min Parcourez 14 intervalles complets allant de 25 secondes à un peu plus d’une minute.

Force avec Kyle – 20 min Cet entraînement complet du corps comporte cinq mouvements avec un thème de football effectué trois fois.

HIIT avec Bakari – 20 min Effectuez des exercices comprenant des squats, des striders et des mouvements inspirés du football.

Tapis roulant avec Emily – 10 min Cette course a trois constructions progressives qui fonctionnent jusqu’à une intensité maximale.



Pour les nouveaux entraînements, les principaux instructeurs Apple Fitness + portent même des maillots AFC Richmond.

Et voici à quoi s’attendre pour les nouveaux épisodes Time to Walk :

Il est temps de marcher avec Hannah Waddingham Hannah Waddingham, lauréate d’un Emmy Award, raconte comment un moment crucial de sa carrière a renouvelé sa foi en ses propres capacités.

Il est temps de marcher avec Brendan Hunt L’acteur, comédien, écrivain et co-créateur de Ted Lasso raconte comment il a appris à utiliser sa créativité pour traiter des émotions difficiles lorsqu’il était enfant.



Où trouver les nouveaux entraînements

Ouvrez l’application Fitness sur votre appareil Apple, puis accédez à l’onglet Fitness +. Vous trouverez les nouveaux entraînements Ted Lasso présentés près du sommet.

