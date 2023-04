Microsoft corrige un bug Windows Defender vieux de 5 ans qui tuait les performances de Firefox

Pourquoi c’est important : Microsoft a publié une mise à jour cruciale de correction de bugs pour son application antimalware Windows Defender. Son arrivée indique que certains utilisateurs malchanceux de Firefox devraient désormais bénéficier d’une expérience beaucoup plus fluide et plus performante lors de la navigation sur le Web.

Pendant plus de cinq ans, la protection de sécurité gênante fournie par Microsoft Defender affectait négativement les utilisateurs de Firefox lors de leurs sessions de navigation sur le Web. Le composant Antimalware Service Executable de Defender (MsMpEng.exe) agissait étrangement, montrant une utilisation élevée du processeur lorsque Firefox fonctionnait en même temps.

Les utilisateurs se plaignaient que Defender stressait le processeur tandis que le navigateur Mozilla devenait lent et ne répondait plus. Le problème a été signalé pour la première fois il y a 5 ans, et il s’agissait apparemment d’une exclusivité Firefox car il épargnait Edge et d’autres navigateurs tiers comme Chrome.

En mars 2023, les développeurs de Mozilla ont enfin pu découvrir la source du problème : pendant que Firefox était en cours d’exécution, MsMpEng.exe exécutait un nombre très élevé d’appels à la fonction VirtualProtect du Core du système d’exploitation tout en traçant les événements Windows (ETW). VirtualProtect est une fonction pour changer la « protection sur une région de pages validées dans l’espace d’adressage virtuel du processus appelant », explique Microsoft, et Defender faisait beaucoup de « calculs inutiles » à chaque événement alors que Firefox générait beaucoup de Événements ETW.

Il s’agissait d’une combinaison « explosive » qui utilisait cinq fois la puissance du processeur avec Firefox par rapport aux autres navigateurs, ont déclaré les développeurs de Mozilla. La fondation open source a travaillé avec Microsoft pour résoudre définitivement le problème, et Redmond a finalement livré une récente mise à jour du moteur antimalware de Defender (1.1.20200.2).

Après avoir testé le correctif pendant un certain temps, la solution a été livrée au canal stable avec les définitions mises à jour de l’antimalware Defender le 4 avril (mpengine.dll version 1.1.20200.4) et le bug a finalement été résolu. Les développeurs de Mozilla ont déclaré que la mise à jour de Defender fournirait une amélioration massive d’environ 75 % de l’utilisation du processeur lors de la navigation sur le Web avec Firefox.

Microsoft apporte également la mise à jour aux systèmes Windows 7 et Windows 8.1 désormais obsolètes, car Firefox continuera à prendre en charge les deux systèmes d’exploitation « au moins » jusqu’en 2024. De plus, les ingénieurs de Mozilla ont déclaré que les « dernières découvertes » faites lors de l’analyse de l’étrange Defender bug aiderait Firefox à « aller encore plus loin dans l’utilisation du processeur », avec tous les autres logiciels antivirus et pas seulement Defender cette fois.

