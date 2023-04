Journal de l’iPhone : les performances vidéo en basse lumière doivent être la prochaine priorité d’Apple

Il y a toujours eu une différence significative dans les performances vidéo et photo en basse lumière sur les iPhones. Mais des vacances récentes ont vraiment mis en évidence pour moi à quel point cette différence est devenue dramatique, en particulier en ce qui concerne le téléobjectif de l’iPhone 14 Pro Max.

À tel point que je dirais que les performances vidéo en basse lumière doivent vraiment être la prochaine priorité d’Apple en ce qui concerne les capacités photographiques de l’iPhone…

Arrière-plan

Des vacances à Buenos Aires pour danser le tango argentin dans sa maison spirituelle sont devenues pour moi un pèlerinage annuel.

Je n’essaie pas de prendre de vraies photos lors de ces voyages – presque chaque minute est passée à danser ou à dormir – mais j’aime bien sûr avoir quelques clichés à regarder. Plus précisément, j’ai créé des montages vidéo des voyages pour vraiment faire revivre les souvenirs.

La danse a généralement lieu dans des pièces faiblement éclairées et dure jusqu’au petit matin, de sorte que même le retour à la maison implique généralement de tirer la nuit. C’est cette expérience qui a vraiment mis en évidence pour moi la différence dans les capacités de faible luminosité lors de la prise de photos et de clips vidéo. C’est encore plus spectaculaire avec le téléobjectif 3x de l’iPhone 14 Pro Max.

Le défi de la prise de vue en basse lumière

Dès les premiers jours du cinéma, la photographie en basse lumière a toujours été un défi. Le film alors, et les capteurs numériques aujourd’hui, fonctionnent mieux lorsqu’ils sont exposés à beaucoup de lumière. C’est pourquoi même un appareil photo bon marché peut prendre de superbes photos en extérieur par une journée ensoleillée, mais peut avoir du mal à prendre des photos en intérieur par temps sombre.

Plus précisément, le grain ou le bruit augmente à mesure que les niveaux de lumière baissent. Par exemple, regardez cette photo prise avec un iPhone 6 :

Un test plus approfondi révèle à la fois le grain et les couleurs boueuses :

Apple a fait d’énormes progrès avec les photos en basse lumière

Pour les photos fixes, Apple a fait d’énormes progrès depuis. Comparez la photo ci-dessus de l’iPhone 2014 à faible luminosité avec quelques exemples de photos prises avec un iPhone 2022 (iPhone 14 Pro Max).

Vous pouvez cliquer/appuyer sur l’un d’entre eux pour l’afficher en taille réelle, ce qui révèle bien sûr qu’il y a encore des limites à ce qui peut être réalisé aujourd’hui – mais la différence est substantielle.

Mais la vidéo en basse lumière se compare mal

Cependant, les performances vidéo en basse lumière sont une autre affaire. J’ai déjà dit que la qualité vidéo en basse lumière est assez bonne pour les souvenirs, et le téléphone fonctionne remarquablement bien avec la vidéo lorsque les niveaux de lumière atteignent un certain seuil. J’ai pris soin dans une vidéo de m’assurer que mon sujet était éclairé même si l’arrière-plan était sombre.

Mais l’une des choses que les images de ce voyage m’ont montrées est que la qualité de la vidéo est nettement inférieure à celle des photos fixes. Par exemple, voici une photo prise à l’intérieur de la salle de danse de La Nacional :

Voici une image d’une vidéo, prise au même endroit la même nuit dans la même lumière :

Les deux sont directement de la caméra, sauf pour les cultures. (Et oui, le cadrage est différent, mais cela aurait dû booster l’exposition plutôt que la réduire.)

Le téléobjectif 3x est une pomme de terre pour la vidéo

Mais même si je peux vivre avec cette différence pour les instantanés vidéo, le téléobjectif 3x est essentiellement inutile en basse lumière. Encore une fois, même endroit, même nuit, même lumière :

L’objectif 3x ne correspond pas aux performances de l’objectif principal, même pour les photos fixes. Mais encore une fois, voici une photo fixe à faible luminosité de l’objectif 3x :

Et voici une capture d’image d’un clip vidéo tourné quelques secondes plus tard au même endroit dans la même lumière (encore une fois, affichez en taille réelle pour voir les différences):

Le flou de mouvement peut bien sûr être un facteur, mais il s’agissait d’un cadre soigneusement sélectionné lorsqu’il n’y avait aucun mouvement à proprement parler.

La vidéo en basse lumière est un défi beaucoup plus important

Je comprends, bien sûr, que la qualité vidéo est un défi beaucoup plus important que celui des photos fixes.

Avec les photos fixes, Apple s’appuie beaucoup sur le bracketing d’exposition et la photographie informatique. En fait, il commence à prendre des photos avant même que nous n’appuyions sur le déclencheur et choisira le meilleur cadre ou combinera plusieurs cadres pour combiner des éléments de différentes prises de vue dans la même photo.

Un exemple est la prise de vue sur un arrière-plan très éclairé, lorsque l’iPhone utilisera une exposition élevée pour capturer le sujet (par exemple, un visage) et une exposition beaucoup plus faible pour l’arrière-plan (par exemple, le ciel).

L’iPhone utilise un large éventail de techniques de photographie informatique pour optimiser cette prise de vue unique.

La vidéo est plus difficile. Au lieu de pouvoir prendre une seconde ou plus pour capturer et optimiser plusieurs images, l’iPhone doit prendre entre 24 images par seconde et 240. Il ne peut pas utiliser le bracketing et n’a pas la même capacité à optimiser chaque image. car il ne peut pas suivre.

Mais la vidéo devient aussi importante que les photos fixes

Mais aussi difficile que soit la tâche, je pense que cela doit être la prochaine grande priorité d’Apple avec l’iPhone.

D’un point de vue personnel, je prends encore beaucoup plus de photos que de vidéos. Mais la proportion de vidéos ne cesse d’augmenter, et je ne pense pas être le seul dans ce cas.

Qu’il s’agisse de voyages, d’enfants, de réunions de famille, de soirées entre amis ou simplement de choses de tous les jours que les gens veulent partager sur les réseaux sociaux, les gens se tournent de plus en plus vers la vidéo plutôt que vers les photos fixes.

Cela fait longtemps qu’un téléphone est probablement la fonction la moins importante d’un iPhone. Je parie que l’utilisateur moyen d’iPhone a depuis longtemps pris beaucoup plus de photos qu’il n’a passé d’appels téléphoniques. Aujourd’hui, je soupçonne que nous atteignons rapidement le point où il en sera de même pour les vidéos. De toutes les choses qu’Apple pourrait choisir comme priorité pour le développement de l’iPhone, je mettrais la qualité vidéo en basse lumière en tête de liste.

Partagez-vous mon avis ? Ou la vidéo en basse lumière n’est-elle pas si importante pour vous ? S’il vous plaît partager vos pensées sur nos réseaux sociaux.

