In Win lance un châssis mini-ITX pliable de style origami

DIY : In Win a introduit un nouveau boîtier d’ordinateur qui promeut les avantages de l’assemblage de votre système à la main, jusqu’au châssis. La tour mini-ITX In Win POC est un véritable châssis de bricolage que vous construisez à partir de zéro. Le kit se compose de dalle en acier SECC prédécoupés et pliables de 0,8 mm qui sont légers mais suffisamment solides pour supporter plusieurs virages. Suivez simplement le guide d’assemblage interactif 3D dans l’application mobile dédiée et regardez votre création prendre vie.

Tout est emballé dans une boîte qui représente 1/5 du volume d’un emballage standard de mini-tour.

In Win’s POC prend en charge une alimentation standard (160 mm) et une carte graphique à 3,5 emplacements jusqu’à 346 mm de long, cette dernière résidant dans une chambre GPU dédiée pour éloigner la chaleur des autres composants du système. Un câble riser PCIe 4.0 est inclus pour prendre en charge cette configuration.

Une poignée d’options personnalisables ont également été incluses, comme les languettes de ventilation triangulaires sur les panneaux latéraux qui peuvent être ouvertes ou fermées pour ajuster le flux d’air comme bon vous semble. Un ventilateur RVB adressable Luna AL120 est également fourni avec le châssis, tout comme un ensemble de poignées à montage latéral pour un transport plus facile.

Entièrement assemblé, le POC mesure 256 mm x 278 mm x 423 mm (L x l x H) et pèse 4 kg, soit 8,82 livres.

In Win a trouvé ici un concept intéressant qui plaira sans aucun doute aux types créatifs. En tant que constructeur de systèmes de longue date, je ne peux m’empêcher de me demander à quel point le châssis assemblé est solide, d’autant plus qu’il n’y a pas de cadre central soudé ou riveté. De plus, combien de virages devez-vous attendre de ces languettes d’aération avant qu’elles ne s’affaiblissent de manière significative et ne commencent à se rompre ? Qu’en est-il des arêtes vives ?

In Win’s POC est disponible dans les combinaisons de couleurs bleu / noir ou vert / jaune. Les kits sont au prix de 95 $ dans la boutique en ligne de l’entreprise, et ils vendent même des dalles individuels pour 18 $ chacun si vous souhaitez mélanger et assortir les deux kits.

