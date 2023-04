Préparez-vous pour la révolution MacBook Air : Apple M3 et TSMC N3E

Le marché de la téléphonie mobile devrait se redresser au second semestre. Cependant, les principaux fabricants de puces misent toujours sur 2024. En effet, MediaTek et Qualcomm se préparent à lancer de nouveaux chipsets utilisant le procédé 4 nanomètres de TSMC au cours du second semestre de cette année. Notons que seul Apple a adopté le procédé de fabrication en 3 nm. Ainsi, la série iPhone 15, prévue pour le second semestre de cette année, sera très probablement le premier téléphone TSMC 3 nm au monde. Mais ce n’est que la moitié de l’histoire.

Selon China Times, les nouveaux MacBook Air, iPad Air / Pro d’Apple et d’autres gammes de produits devraient utiliser le processus 3 nm (N3E) de TSMC. Sauf accident, nous verrons les produits finaux au second semestre de cette année ou au premier semestre de l’année prochaine. Cela maintiendra Apple sur le marché et le plus gros client de TSMC.

MacBook Air sera le premier à utiliser la puce Apple M3 basée sur le processus de fabrication TSMC 3nm

La chaîne d’approvisionnement suggère que le procédé 4 nanomètres de TSMC continuera d’être utilisé pour la production de masse des nouvelles puces pour smartphones que Qualcomm et MediaTek prévoient d’introduire au second semestre de cette année. Cela indique que la technologie 3 nanomètres n’apparaîtra sur aucun appareil Android avant l’année prochaine. Si tel est le cas, il y a tout lieu de penser qu’Android prendra du retard sur iOS.

L’hiver rigoureux sur le marché de la consommation a sans aucun doute eu un impact sur Apple. En conséquence, les ventes d’iPhone ont chuté de 8,2 % au quatrième trimestre de l’année dernière par rapport à la même période un an plus tôt. Il s’agissait de la première récession des ventes d’iPhone de la société Cupertino en sept ans. Mais rien ne peut arrêter Apple.

Pour se remettre sur la bonne voie, Apple a commandé la quasi-totalité de la capacité de production de 3 nm de TSMC pour cette année. Il devrait commencer la production d’essai à la fin du deuxième trimestre et la pleine production au troisième trimestre.

