YouTube Premium ajoutant la prise en charge iOS SharePlay, la file d’attente mobile, le débit binaire amélioré 1080p, etc.

Pendant des années, YouTube Premium s’est concentré sur la suppression des publicités, la lecture en arrière-plan (Picture-in-Picture) et les téléchargements hors ligne. YouTube étend désormais les avantages offerts avec un abonnement Premium.

Aujourd’hui, Google Meet Live Sharing permet aux utilisateurs d’Android de regarder ensemble des vidéos YouTube. Une fonctionnalité similaire sera disponible pour FaceTime sur iOS avec YouTube Premium ajoutant la prise en charge de SharePlay au cours des prochaines semaines. Apple a annoncé cette fonctionnalité avec iOS 15.1+, et elle se trouve déjà sur une poignée d’applications.

Pendant ce temps, YouTube sur iOS sera le premier à obtenir une version à débit binaire amélioré de qualité HD 1080p. Google dit que cela rend les vidéos « extra nettes et claires ». Cela profite particulièrement aux vidéos « avec beaucoup de détails et de mouvement ». « 1080p Premium » se déploie au cours des « semaines à venir » et arrive ensuite sur le Web à titre expérimental. Google cherche à l’apporter à Android à l’avenir.

Que vous soyez un passionné de sport ou que vous soyez enfermé dans les dernières vidéos de jeux, cette nouvelle fonctionnalité apportera une qualité visuelle encore plus profonde à nos membres !

Il n’y aura aucun changement à la qualité 1080p existante pour tous les autres utilisateurs (gratuits).

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de YouTube Premium sur téléphones et tablettes bénéficieront de la possibilité de mettre des vidéos en file d’attente. Cela est entré en test à la fin de l’année dernière et rejoint la capacité Web existante.

YouTube apporte des invites « Continuer à regarder » à plus de facteurs de forme. Si vous démarrez une vidéo sur votre téléphone mais que vous ne la terminez pas, la prochaine fois que vous ouvrirez youtube.com, un message vous invitera à continuer dans le coin inférieur droit. Ceci est maintenant disponible sur Android, iOS et le Web pour les abonnés Premium connectés.

Enfin, YouTube crée des téléchargements intelligents officiels qui stockent automatiquement les vidéos recommandées pour une visualisation hors ligne.

