La fonctionnalité des nouveaux AirPods que personne d’autre n’a révélée !

Apple a récemment obtenu un brevet de l’Office des marques et des brevets des États-Unis (USPTO) intitulé « Measuring Virtual Listening Environment ». Cette technologie vise à améliorer l’expérience utilisateur globale des écouteurs AirPods. En ajustant dynamiquement l’acoustique du casque pour s’adapter à différents environnements.

Le nouveau brevet d’Apple pour les AirPods améliore l’expérience d’écoute grâce au réglage acoustique dynamique

Les AirPod sont déjà populaires pour leur qualité sonore exceptionnelle, avec des basses riches et des aigus nets. Grâce à la puce spécialement conçue qui offre une connexion transparente avec les appareils Apple. Les écouteurs sont également dotés de microphones qui réduisent le bruit de fond et augmentent la clarté de la voix lors des appels téléphoniques et des commandes vocales. De plus, il dispose d’un égaliseur adaptatif qui ajuste la musique en fonction de la forme de l’oreille du porteur pour une qualité sonore optimale.

Apple travaille actuellement sur de futurs développements d’AirPods, et le dernier brevet présente les plans de l’entreprise pour mieux traiter le son binaural en utilisant des technologies de traitement du signal numérique, des microphones et des fonctions audio spatiales.

Avec la fonction « Mesure de l’environnement d’écoute virtuel », les AirPod offriront une expérience audio « interactive » aux utilisateurs. Cela créera une sensation d’espace et de profondeur en rendant le contenu audio plus tridimensionnel et engageant. Cette fonctionnalité sera disponible dans les prochains modèles AirPods Pro de 3e génération.

La description du brevet fournit plusieurs exemples d’environnements où les utilisateurs peuvent écouter du contenu audio ou vidéo. Comme dans une voiture, sur la pelouse, en classe, dans le train ou dans le salon. En utilisant des microphones et des fonctions audio spatiales, la technologie simulera des sons réels dans le tympan. Créer une expérience immersive pour l’utilisateur.

Dans l’ensemble, la fonction « Mesure de l’environnement d’écoute virtuel » est un développement passionnant pour les utilisateurs d’AirPods. Offrir une expérience audio encore plus améliorée et personnalisée. Il sera intéressant de voir quelles autres nouvelles fonctionnalités ils proposeront à l’avenir. Comme Apple continue d’innover et d’améliorer ses produits.

Fonctionnalités Apple AirPods Pro 3

Les AirPods Pro d’Apple ont connu un énorme succès depuis leur sortie en 2019. Et les fans des écouteurs populaires attendent avec impatience la sortie du modèle de troisième génération. Bien qu’Apple n’ait encore rien annoncé officiellement, des rumeurs et des fuites nous ont donné une idée de ce à quoi s’attendre des AirPods Pro 3. Voici quelques-unes des fonctionnalités que nous pourrions voir dans le prochain modèle :

Nouveau design : L’une des rumeurs les plus discutées est que les AirPods Pro 3 présenteront un nouveau design. On ne sait pas exactement à quoi ressemblera le nouveau design. Mais certaines fuites suggèrent qu’elles pourraient être plus petites et plus arrondies que le modèle actuel.

Meilleure qualité sonore : Apple est connu pour son son de haute qualité. Et il est probable que les AirPods Pro 3 offriront une qualité sonore encore meilleure que le modèle actuel. Cela pourrait être réalisé grâce à des améliorations des pilotes ou à l’ajout de nouvelles fonctionnalités de traitement audio.

Suppression du bruit améliorée : Les AirPods Pro sont déjà connus pour leur excellente suppression du bruit. Mais le modèle de troisième génération peut le faire passer au niveau supérieur. Certaines rumeurs suggèrent que les nouveaux AirPods Pro auront plusieurs niveaux de suppression du bruit. Permettre aux utilisateurs de personnaliser leur expérience d’écoute.

Durée de vie de la batterie plus longue : la durée de vie de la batterie est toujours un problème avec les écouteurs sans fil. Et Apple pourrait chercher à résoudre ce problème avec les AirPods Pro 3. Des fuites suggèrent que le nouveau modèle aura une autonomie de batterie plus longue que le modèle actuel. Potentiellement jusqu’à 8 heures d’écoute continue.

Boîtier de charge sans fil : les AirPods Pro sont actuellement livrés avec un boîtier de charge qui peut être chargé sans fil. Mais il est possible que le nouveau modèle ne soit livré qu’avec un étui de chargement sans fil. Cela rendrait plus pratique le chargement des écouteurs sans avoir à les brancher.

Fonctions de suivi de la condition physique : Apple a étendu ses capacités de suivi de la santé et de la condition physique avec l’Apple Watch. Et il est possible que certaines de ces fonctionnalités soient intégrées aux AirPods Pro 3. Cela pourrait inclure des éléments tels que la surveillance de la fréquence cardiaque ou le suivi des entraînements.

Connectivité améliorée : Les AirPods Pro ont déjà une excellente connectivité avec les appareils Apple. Mais le nouveau modèle peut avoir une connectivité encore meilleure. Cela peut inclure des temps d’appariement plus rapides ou des connexions plus fiables.

Apple n’a confirmé aucune de ces fonctionnalités, mais elles nous donnent une idée de ce à quoi s’attendre des AirPods Pro 3. Que ces rumeurs soient vraies ou non, les fans d’Apple et les audiophiles anticipent les AirPods Pro de troisième génération comme un produit passionnant. .

