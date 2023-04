De nouveaux rendus révèlent trois couleurs du Google Pixel 7a

Le Pixel 7a, le successeur de Google au Pixel 6a, devrait être dévoilé lors de Google I/O en mai. Selon une rumeur récente, le téléphone serait disponible dans les couleurs Carbon, Cotton et Arctic Blue. Selon @OnLeaks, les rendus du téléphone sont désormais disponibles dans les trois couleurs supposées. Le téléphone aurait un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De plus, il est livré avec un cadre en métal et un dos en verre. Son design est similaire à celui de son prédécesseur. Contrairement à l’aspect brillant de ses prédécesseurs, la bande « Camera Bar » à l’arrière est censée avoir un revêtement protecteur en métal et une surface mate.

Fuite des informations sur l’appareil photo et l’écran du Pixel 7a

Dans un récent fuir, des images en direct du Google Pixel 7a auraient fait surface. Le leaker des images affirme que le téléphone aura un écran 1080p de 6,1 pouces. Il aura un panneau OLED à taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le SoC Tensor G2, le SoC phare actuel de Google, sera installé dans le téléphone mobile comme prévu.

Le téléphone comprendra également un stockage UFS 3.1 en plus de cela. Le capteur de la caméra, cependant, est la partie la plus importante de la fuite. L’informateur affirme que l’arrière comprendra un Sony IMX787, un capteur 64MP. L’arrière du Google Pixel 7a aura également un capteur ultra large de 12 MP. En conséquence, le système de caméra arrière sera en effet une mise à niveau par rapport au Google Pixel 6a, qui avait un capteur principal avec une résolution de 12,2 MP.

L’affirmation de la fuite selon laquelle le téléphone mobile prendra en charge la charge sans fil de 5 W est un autre détail passionnant. Le Pixel 7a sera probablement un fantastique gadget polyvalent dans l’ensemble. Cela peut être un véritable tueur phare de 2023 si Google facture un montant équitable pour cela. Le Pixel 7a devrait être lancé dès juin 2023 après l’annonce de Google I/O le mois prochain.

