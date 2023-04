‘StopTheFonts’ est une nouvelle extension Safari pour bloquer le Web personnalisé et améliorer la confidentialité, la vitesse, etc.

Le développeur indépendant Jeff Johnson est sorti avec une nouvelle extension Safari qui vise à bloquer les polices Web différentes des polices installées sur votre appareil. Surnommée « StopTheFonts », l’extension est hautement personnalisable, vous permettant de créer des règles pour différents sites Web, de bloquer toutes les polices Web par défaut, etc.

StopTheFonts rejoint l’autre extension Safari populaire de Johnson, StopTheMadness, qui est une application plus large qui bloque toutes sortes de sites Web « désagréments et violations de la vie privée ». Par exemple, StopTheMadness peut bloquer les URL de suivi, arrêter la lecture automatique des vidéos, réactiver le copier-coller sur les sites Web qui bloquent ces fonctionnalités (comme les sites Web bancaires), etc.

StopTheFonts a une portée plus restreinte et est conçu comme une extension Safari pour bloquer les polices Web sur iOS et macOS. Les polices Web, pour ceux qui ne sont pas familiers, sont des polices sur un site Web qui se chargent à partir du Web plutôt que des polices installées sur votre appareil. Pourquoi les polices Web sont-elles quelque chose que vous pourriez vouloir bloquer sur vos appareils ? Johnson explique :

Il existe un certain nombre de raisons d’utiliser StopTheFonts : pour protéger votre vie privée, car chaque police Web est chargée sur le Web, exposant votre adresse IP et éventuellement d’autres informations, souvent à des tiers ; pour accélérer le chargement des pages Web, car elles n’ont pas à attendre que les polices se chargent ; pour économiser de la bande passante sur les connexions limitées par l’opérateur.

StopTheFonts est polyvalent et propose de bloquer toutes les polices Web par défaut ou de personnaliser et de créer des règles spécifiques pour différentes URL.

Vous pouvez configurer StopTheFonts pour bloquer toutes les polices Web par défaut ou pour autoriser toutes les polices Web par défaut. Pour l’utilisation la plus simple de StopTheFonts, bloquez simplement tout. Pour une utilisation plus avancée, vous pouvez créer des règles pour des URL spécifiques. Il existe deux types de règles : les règles de police Web et les règles de site Web. Une règle de police Web autorise ou bloque une URL de police spécifique sur chaque site Web, tandis qu’une règle de site Web autorise ou bloque toutes les polices Web sur une URL de site spécifique. Regex est disponible en option pour les URL.

Si vous souhaitez installer des polices personnalisées sur votre Mac, iPhone ou iPad qui ne se chargent pas à chaque fois sur le Web, Apple propose des guides à ce sujet sur son site Web d’assistance :

StopTheMadness est l’une des premières applications que je m’assure d’installer sur un nouvel iPhone, iPad ou Mac. Cela rend vraiment l’expérience de navigation dans Safari beaucoup plus rapide et plus « native » à l’expérience pour laquelle Apple se développe. StopTheFonts ressemble à un autre excellent ajout à l’offre d’extension Safari de Johnson.

Vous téléchargez StopTheFonts depuis l’App Store en tant qu’achat unique de 2,99 $. Il est disponible pour Mac, iPhone et iPad. Si vous souhaitez essayer StopTheMadness, vous pouvez en savoir plus via le site Web de Johnson et le trouver également sur l’App Store.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :