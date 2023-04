FIFA23 est la dernière édition, découvrez le nouveau nom de votre jeu de football préféré

Si vous aimez jouer aux jeux vidéo, vous aimez probablement aussi jouer au football. En fait, les jeux de football sont le point d’entrée de nombreux joueurs dans l’industrie du jeu. En fait, le football est le sport le plus populaire au monde, et il n’est pas surprenant que beaucoup de gens aiment son jeu vidéo.

Le jeu vidéo populaire que nous aimons tous aujourd’hui remonte à loin. En fait, le tout premier jeu vidéo de football a vu le jour en 1978. Il a été conçu pour une console appelée Odyssey et conçu par un concepteur de jeux appelé John Burgeson.

Avance rapide, la FIFA et une société appelée Electronics Arts (EA Sports, comme beaucoup l’appellent) se sont réunies en 1993 pour présenter leur premier jeu vidéo. Initialement, le jeu s’appelait FIFA International Soccer, qui a finalement été remplacé par EA Sports FIFA et l’année de sortie. En raison du nom FIFA attaché au jeu vidéo, il a gagné en popularité instantanément et il a vraiment été à la hauteur de son nom jusqu’à aujourd’hui.

EA Sports et FIFA ne sont plus partenaires sur le jeu de football FIFA

Aujourd’hui, nous avons EA Sports FIFA23 comme le dernier match de football entre la FIFA et EA. Malheureusement, ce sera le dernier du genre et nous devons tous dire au revoir à la collaboration FIFA-EA. Les deux parties devaient s’entendre sur un nouveau deal afin de poursuivre leur partenariat. Cependant, un accord n’a pas pu se concrétiser, ce qui a conduit à la triste rupture.

Le partenariat étant désormais rompu, la FIFA devra chercher un nouveau partenaire. Des sources affirment que l’instance dirigeante du football mondial travaille sur son propre jeu vidéo de football en interne. EA, en revanche, n’a pas vraiment de problème puisqu’il est le propriétaire légitime du jeu. Tout ce qu’il avait à faire était d’abandonner le nom de la FIFA et de chercher un nouveau nom.

EA Sports présente un nouveau nom pour le jeu de football FIFA

EA Sports a enfin trouvé un nouveau nom pour le jeu vidéo de football. Le jeu vidéo de football le plus populaire au monde portera désormais le nom d’EA Sports FC. EA a fait l’annonce officielle sur son site Web et a déclaré que plus d’informations arriveront en juillet.

Dans un communiqué de presse, Nick Wlodyka, SVP & GM d’EA Sports FC a déclaré : C’est là que commence l’histoire d’EA Sports FC. Nous nous appuyons sur 30 ans de leadership et d’histoire pour créer des expériences qui rassemblent la communauté mondiale du football. Et en continuant à l’emmener dans un avenir axé sur les fans ». « EA SPORTS FC sera un symbole pour le sport, un symbole d’innovation et de changement, et nous sommes motivés pour en montrer plus à nos fans sur l’avenir en juillet », a-t-il ajouté.

Si vous vous inquiétez du changement de noms d’équipe et de joueurs en raison de problèmes de licence, alors ne vous inquiétez pas. En effet, EA s’est associé à plus de 700 équipes, plus de 19 000 joueurs et 30 ligues. Ceux-ci sont tous entièrement licenciés. EA Sports FC proposera des ligues telles que la Premier League, la Bundesliga allemande, la MLS, la NWSL, la Ligue des champions masculine et féminine de l’EUFA, etc.

EA Sports FC peut manquer de certains modes de jeu

Néanmoins, l’absence de partenariat avec la FIFA signifiera certainement que certains événements de la FIFA seront perdus. Par exemple, vous ne pouvez plus jouer aux Jeux de la Coupe du Monde de la FIFA, à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA et à d’autres événements sous licence de la FIFA.

