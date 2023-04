Tous les nouveaux téléphones haut de gamme fortement réduits sur TradingShenzhen

Les fabricants de téléphones chinois remplissent le marché avec une vitesse assez étonnante concernant les nouveaux modèles. Et le public mondial est presque dans tous les cas obligé d’attendre un mois pour la version mondiale. Mais ceux qui seraient impatients n’ont pas besoin de désespérer automatiquement. Parce que certains vendeurs experts ont déjà les nouvelles pièces fraîches à vendre dans le monde entier. Comme nos amis TradingShenzhen, qui ont une super vente promo de Pâques. Mais seulement pour les prochains jours jusqu’au 10 avril, une action rapide est donc à peu près recommandée.

Leur stock est assez impressionnant, mais le soin apporté aux clients mondiaux l’est tout autant. Avec l’expédition prioritaire mondiale, vous n’avez pas à vous soucier des taxes douanières et d’importation. Et ils proposent également assez souvent des options de micrologiciel globales pour les téléphones, toutes bien sûr soigneusement testées. Alors, quelles gemmes sont actuellement disponibles dans la promo en cours ?

Xiaomi 13 Pro

Commençons par exemple avec le modèle phare de Xiaomi. Le nouveau Xiaomi 13 Pro ne fait définitivement aucun prisonnier et le matériel est impressionnant sur tous les fronts. Du Snapdragon 8 Plus Gen 2, à l’écran E6 LTPO 4.0 120 Hz de 6,73 pouces, au capteur photo principal Sony IMX989 de 1 pouce certifié Leica ou à la certification robuste IP68. Et bien plus encore, y compris la possibilité de flasher le firmware Xiaomi.eu TWRP. Les prix commencent à 797,00 €, ce qui est certainement une bonne affaire.

Oppo Find X6 Pro

Ou peut-être préférez-vous choisir le produit phare d’Oppo. Parce que Oppo Find X6 Pro est une bête en soi. Exécutez le processeur Snapdragon 8 Gen 2 et misez sur la configuration triple caméra Sony IMX989V avec le coprocesseur MariSilicon X pour des images encore meilleures. Et bien d’autres fonctionnalités de pointe. Avec des prix commençant à 1 017 €, c’est aussi une offre alléchante sur TradingShenzhen pour beaucoup.

OnePlus 11

Les fans de la célèbre marque OnePlus obtiennent également le leur. Les problèmes liés aux mises à niveau OTA et aux problèmes de verrouillage de région sont tous résolus maintenant, vous pouvez donc déjà obtenir le produit phare immédiatement. Et le Snapdragon 8 Gen 2, l’écran E4 LTPO QHD+ de 6,7 pouces ou les triples caméras Hasselblad ne sont certainement pas à se moquer. Pour des prix commençant à seulement 637 €, je suis sûr que beaucoup seront tentés.

Vivo X Fold Plus et Oppo Find N2

Envie de téléphones pliables fantaisie ? Alors ne cherchez pas plus loin, car TradingShenzhen vous couvre également. Par exemple avec le superbe Oppo Find N2 avec appareils photo Hasselblad et bien plus encore, à partir de seulement 1 447 €. Ou que diriez-vous du Vivo X Fold Plus mis à niveau offrant un grand écran pliable de 8,03 pouces et des caméras Zeiss. Tout à vous avec des prix à partir de 1 497 €. Alors qui sera l’heureux élu ?

