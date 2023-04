Voici comment transformer les affiches numériques Artemis 2 de la NASA en fonds d’écran épiques pour iPhone

Lundi, la NASA a annoncé le premier équipage d’astronautes à voler vers la Lune depuis l’achèvement du programme Apollo. L’agence est maintenant en mode Artemis complet, les astronautes faisant le tour des talk-shows et des écoles, mais la NASA a également publié des affiches numériques Artemis 2 sympas. Voici comment les transformer en fonds d’écran iPhone Artemis 2 malades en utilisant le nouveau système d’écran de verrouillage (ish) sur iOS 16.

Sur le site d’images de la NASA, la société a publié un tas de photos avec le nouvel équipage d’Artemis 2. Entre les photos des sites d’information et les flux de médias sociaux de l’agence se trouvent trois affiches d’un astronaute portant la version Artemis du «costume de citrouille» orange emblématique de l’agence. Ce sont les choses les plus proches que nous obtiendrons des fonds d’écran du téléphone Artemis 2 pour le moment.

Le nom propre de la combinaison est Orion Crew Survival System, en termes gouvernementaux ennuyeux typiques. Cependant, il est construit sur la combinaison d’évasion d’équipage avancée utilisée par les équipages de la navette spatiale. Surnommé le « costume de citrouille » pour son utilisation d’International Orange, largement utilisé dans l’industrie aérospatiale pour la nécessité pour un sujet de se démarquer de son environnement. Si vous portez une Apple Watch Ultra, elle est de la même couleur que le bouton d’action sur le côté.

Téléchargez les nouvelles affiches numériques Artemis 2

De retour aux affiches, pour télécharger les images, vous pouvez vous diriger vers le site de la NASA ou les récupérer ci-dessous. Cliquez sur le bouton de téléchargement pour les fichiers en pleine résolution. Les aperçus ci-dessous sont réduits. Il existe une version paysage de celle du centre que vous pouvez également télécharger.

Définir ces photos comme arrière-plan

Vous pouvez procéder de deux manières dans iOS 16. La première consiste à utiliser votre application Paramètres, puis Fond d’écran. La deuxième option, la plus rapide, consiste à toucher et maintenir votre écran de verrouillage jusqu’à ce que le menu apparaisse.

Maintenant, ces affiches Artemis 2 sont un peu trop larges pour être des fonds d’écran pour iPhone, c’est donc là que vous devez vous embêter un peu avec elles. Vous pouvez pincer et zoomer l’image avec deux doigts pour couvrir les logos NASA et Artemis en haut à droite. Déplacer l’image vers la gauche et la droite peut créer un fond d’écran assez impressionnant qui vous excite également pour le lancement d’Artemis 2 !

Mon préféré est l’astronaute qui marche, et voici comment je l’ai configuré.

Alors montrez votre enthousiasme pour le retour de l’humanité sur la Lune avec ces incroyables affiches de la NASA. Espérons que l’agence publiera plus d’images bonnes pour les fonds d’écran à l’approche de la date de lancement d’Artemis 2. Je ne pense pas que je changerai mon fond d’écran pour autre chose jusqu’à ce que j’obtienne de nouvelles photos de cette fusée SLS qui décolle.

À l’heure actuelle, Artemis 2 devrait lancer les astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et l’astronaute canadien Jeremy Hansen autour de la Lune en novembre 2024. La fusée est en train de terminer son assemblage et les équipes qui ont lancé Artemis 1 se concentrent déjà sur le prochaine mission.

Après Artemis 2, Artemis 3 lancera un autre équipage de quatre personnes sur la Lune, cette fois atterrissant à son pôle sud avec le véhicule Starship de SpaceX (qui se prépare également pour son premier lancement également).

