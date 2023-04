La mise à jour iOS 16.4.1 corrige le bug Siri ne répond pas et plus encore

Apple publie la mise à jour iOS 16.4.1 pour tout le monde sur iOS 16.4. La grosse mise à jour iOS 16.4 est sortie la semaine dernière avec de nouvelles fonctionnalités. Et comme c’est le cas avec chaque mise à jour majeure d’iOS, il y a aussi eu des bugs sur iOS 16.4. Heureusement, la nouvelle mise à jour incrémentielle corrige un tas de bugs existants.

iOS 16 a été une excellente mise à jour en termes de changements et de nouvelles fonctionnalités, mais des bugs majeurs ont été un problème avec toutes les mises à jour iOS 16. C’était un problème majeur lors de la sortie d’iOS 16, mais il s’est amélioré à chaque mise à jour majeure. Cependant, il y a toujours des bugs mineurs qui peuvent être des bugs majeurs pour certains utilisateurs.

Outre la mise à jour iOS 16.4.1, Apple a également publié iPadOS 16.4.1 et macOS Ventura 13.3.1. Oui, il n’y a pas de mise à jour pour Apple Watch et les autres appareils restants. La mise à jour iOS 16.4.1 est livrée avec le numéro de build 20E252.

Outre les changements et les nouvelles fonctionnalités, iOS 16.4 incluait également des bugs comme le nouvel emoji de la main qui pousse ne montrant pas les variations de teint et Siri ne répondant pas pour certains utilisateurs. Plus tard, il y avait aussi le problème avec l’application Météo qui n’affichait pas les données et quelques autres bugs.

Apple a éliminé ces bugs avec la mise à jour iOS 16.4.1. Et la mise à jour résout également certains problèmes de sécurité critiques. Voici le changelog partagé par Apple.

Cette mise à jour fournit des correctifs de bugs importants et des mises à jour de sécurité pour votre iPhone, notamment :

L’emoji pousser les mains ne montre pas les variations de teint

Siri ne répond pas dans certains cas

La nouvelle mise à jour est disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone qui ont mis à jour vers iOS 16.4. Si vous avez mis à jour vers iOS 16.5 Beta, vous ne recevrez pas la mise à jour. Désactivez également la mise à jour bêta si vous ne voyez pas la mise à jour. Pour vérifier manuellement la mise à jour, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle.

